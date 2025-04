Graveyard: veröffentlichen mit Goat gemeinsame Single „Ship Of Fools“

Die schwedischen Rock-Veteranen Graveyard haben sich mit ihren langjährigen Freunden Goat zusammengetan, um anlässlich des Record Store Day eine gemeinsame Doppel-A-Seiten-Single auf 7“ zu veröffentlichen. Während der erste Track Light As A Feather bereits Anfang des Monats digital Premiere feierte, erschien am 16. April die digitale Veröffentlichung des Gegenstücks Ship Of Fools.

Beide Bands vereinen ihren Sound zu einem kraftvollen Erlebnis. Entstanden aus einer Geschichte von Jam-Sessions im Goat HQ, zeigt die Single die sorgfältigere Natur von Graveyard. Ship Of Fools entfesseln eine Klangwelle, die mit bösen Absichten auf den Hörer zurast. Die Welle erreicht ihren Höhepunkt und beruhigt sich, während sie in die soulige Richtung des neuesten Albums 6 von Graveyard, übergeht. Im direkten Vergleich streben die Bands nach einem Stadion-Sound, der dennoch mit dem Charme der 70er Jahre versehen ist, jedoch mehr von der Pracht von Graveyard als von dem eklektischen Charakter von Goat geprägt ist.

Die B-Seite bringt die Lautsprecher zum Leuchten und ist weniger dicht als alles, was beide Bands seit einiger Zeit gemacht haben. Der jammy Ansatz, der die Session inspirierte, zahlt sich in Light As A Feather aus und erinnert an die besten Zeiten der Stones, als sie das Herz der Sonne anvisierten, mit Father Yod am Steuer. Die Fesseln der klassischen Vers-/Refrain-Struktur werden abgelegt, und der Song erreicht seinen Höhepunkt, während der Hörer bereits dem Groove verfallen ist, der in den harmonischen Schwingungen schwelgt, bevor ein Acid-Butter-Solo das Ganze ins Universum hinaus sendet.

