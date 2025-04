Coven, Support Aeon Temple am 15.04.2025, Die Trompete, Bochum

Bands: Coven, Aeon Temple

Ort: Die Trompete, Viktoriastraße 45, 44787 Bochum

Datum: 15.04.2025

Kosten: 27 Euro VVK, 30 Euro AK

Genre: Occult Rock, Stoner Rock, Psychedelic Rock

Veranstalter: Shogun Konzerte, Die Trompete

Link: https://www.facebook.com/events/die-trompete

Dunkle Schatten ziehen auf und erreichen heute, am 15.04.2025, Bochum. Niemand Geringeres als die Hohepriesterin des Occult Rocks, Jinx Dawson, wird die schwarze Messe in den Katakomben des Kult-Clubs Die Trompete zelebrieren. Also heißt es für mich, wieder einmal die lange Anfahrt nach Bochum in Kauf nehmen. Heute wird mir sogar Unterkunft gewährt und ich brauche mich um nichts zu kümmern, denn unsere liebe Freundin Karo begleitet mich mit ihrer Witchcraft zum Event. In der Location kann ich Joe Schmidt von Shogun Konzerte endlich wieder persönlich begrüßen. Wir gehen runter in die Katakomben und sehen dort schon vor dem Backstagebereich den Sarg von Jinx Dawson stehen, der nachher noch eine Rolle spielen wird. Dazu aber später.

Als lokaler Support sind heute Abend Aeon Temple dabei. Das Trio, aus der staubigen und metallischen Erde des Ruhrpotts erhoben, serviert einen schweren und düsteren Sound aus Stoner Rock, Psychedelic Rock und Heavy Metal. Die Band kommt aus Essen, also direkt um die Ecke. Vorne rechts (vom Publikum aus gesehen) ist die Frontfrau, die sich Claus nennt, platziert. Sie spielt die Gitarre und übernimmt den Gesang. Sie ist natürlich der Eyecatcher in der Band, die von den beiden Jungs rechts und hinter ihr glänzend begleitet wird. Bassist Filzi ist permanent am Lächeln und schwebt förmlich mit seinem Bass über die Bühne, während Claus mit ihrer Gitarre und ihrem Gesang doch wesentlich erdiger wirkt. Ruhrbert, am Schlagzeug im Hintergrund, wirkt dagegen äußerst cool mit seiner Sonnenbrille.

Ich sehe die Band heute das erste Mal, und wenn ich es richtig gelesen habe, waren sie zu Beginn schon mal als Quartett unterwegs. Das Fehlen einer vierten Person in dieser Bandbesetzung macht sich allerdings überhaupt nicht bemerkbar. Das Trio kommt wirklich als starke Einheit rüber.

Ihre Songs entwickeln sich mit richtig toller Dynamik. Dabei wirken sie doch recht erdig, manchmal psychedelisch angehaucht. Bluesige und doomige Songs haben sie allerdings auch im Repertoire. An Songtiteln sind mir der Opener Tireless Machine, Golden Veils, Woods Of Fear und der recht lange Rausschmeißer Dead End Road To Perfection richtig positiv in Erinnerung geblieben. Ich hätte mir gerne einen Tonträger von der Band mitgenommen, da war allerdings am Merchstand Fehlanzeige.

Während der Umbauarbeiten wird der bereits erwähnte Sarg verhüllt auf der Bühne platziert. Ich habe es zwar nicht direkt mitbekommen, allerdings befindet sich Jinx bereits in diesem Sarg.

Die Fans warten heute natürlich besonders auf Coven bzw. auf Jinx. Jinx, die Hohepriesterin des okkulten Rocks. Coven haben mit der Aufnahme des legendären Albums Witchcraft Destroys Minds & Reaps Soul Ende der Sechzigerjahre eine Menge Einfluss auf andere, spätere Bands genommen. Ich nenne hier beispielsweise nur mal Black Sabbath, Black Widow und aus der aktuellen Zeitrechnung Jex Thoth. Das legendäre Album, auch unter der Kurzform Witchcraft bekannt, wurde bereits 1969 veröffentlicht und besitzt auch heute noch die magische Anziehungskraft von damals. Erlebt die Magie von Songs wie Black Sabbath, White Witch Of Rose Hall oder Satanic Mass! Jinx / Coven sehe ich heute Abend bereits zum dritten Mal. Das erste Mal habe ich sie 2018 bei der ersten Deutschlandtour gesehen, das letzte Mal 2022 in der Balver Höhle beim legendären Prophecy Fest.

Die Bandmitglieder sind natürlich nicht mehr die, die auf Witchcraft Destroys Minds & Reaps Soul vertreten waren. Jinx hat sich eine Auswahl guter jüngerer Musiker zusammengestellt. Diese schlängeln sich in Umhängen und mit Kapuzen umhüllt als Servants auf die Bühne. Dann folgt das (für mich mittlerweile) bekannte Ritual: Rituelle und beschwörende Klänge erschallen. Die Verhüllung des Sarges auf der Bühne fällt. Stilecht zeigt sich dann, womit alle gerechnet haben: Die Hohepriesterin Jinx tritt aus dem Sarg hervor. Sie trägt eine mit Nieten besetzte Maske. Ihr Gesicht ist nicht zu erkennen. Magische Atmosphäre. Die Szenerie und vor allem Jinx haben was Magisches. Das knistert richtig. Nach dem Intro und dem Song Out Of Luck vom 2014er-Album Jinx geht es mit Black Sabbath vom Kultalbum Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls weiter. Die Maske fällt recht schnell. Jinx sieht mit ihren kaum zu glaubenden 75 Jahren immer noch toll aus. Sie ist Magie, wie die Show auch. Jinx ist passend zur Magie ganz in Schwarz gekleidet. Etwas hinter ihr, vor dem Schlagzeug, liegt ein Totenschädel. Alles wirklich perfekt inszeniert. Die einzelnen Songs kommen ein Stück kraftvoller rüber als auf der Platte. Das passt gut zur Atmosphäre. Die Klassiker des Kultalbums werden zusammen mit anderen Titeln regelrecht zelebriert! Jinx bewegt sich dabei eindrucksvoll bedächtig und beschwörend. Wenn sie sich verbeugt, wird dies genauso zelebriert, wie wenn sie sich wieder aufrichtet und dem Publikum zuwendet. Da ist nichts Überhastetes oder Überstürztes dabei. Sie singt und bewegt sich wie eine Hohepriesterin und hält die Fans in ihrem Bann. Die Fans sind sehr nahe zu den Kerzenleuchtern vor ihr an die Bühne gerückt und verfolgen fasziniert das, was da vollzogen wird. Jinx Dawson hat durch ihre Witchcraft die Fans mit einem Spell belegt. Leider endet auch dieses Ritual dann irgendwann und es bleibt nur noch Blood In The Snow (wie es im gleichnamigen 1974er-Album heißt). Ein magischer Abend hier in Bochum mit Jinx Dawson, der Front-Hexe von Coven geht zu Ende.

Ich unterhalte mich noch mit den Musikern von Coven, von denen einige bereits 2018 dabei waren. Jinx macht mir den Gefallen und signiert mir einen von mir mitgebrachten Kunstdruck von einem Foto, welches ich von ihrem Gig in der Balver Höhle 2022 gemacht habe.

Es war wieder mal sehr schön hier in Bochum, dieses Mal mit einem okkulten Rockabend, im Kultclub Die Trompete. Ich habe mir bereits einige Konzerte von Shogun Konzerte im Kalender eingetragen, die ich hier wieder besuchen werde.

