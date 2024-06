Wine Lips – Super Mega Ultra

Toronto steht für eine blühende Straßenmusiker-Szene und gilt als eine der inspirierendsten Städte für Musiker. Das liegt auch am Publikum, das es immer wieder zu ausverkauften Großkonzerten zieht. Die kanadische Stadt versteht es wie kaum eine andere, kleine Szene-Gigs mit großen Acts der Weltstars zu verbinden. Aus dieser Stadt stammen viele Musiker, so auch Cam Hilborn (Gitarre, Gesang), Aurora Evans (Schlagzeug) und Charlie Weare (Bass), die zusammen die Wine Lips formen. Das neueste Album veröffentlichten sie Anfang April über Stomp Records / Rough Trade. Super Mega Ultra kommt auf 33 Minuten und verbindet dabei typische Punk als auch Indie Merkmale miteinander. Das Artwork ist bunt und überladen – diese Faktoren kann man ohne Probleme auf die Musik auf dem Silberling projektieren.

Die beiden Songs Derailer und High On Your Own Supply steigen in ein britisch geprägtes Werk ein. Die Struktur erinnert an viele UK-Punk und Indie Bands. Neben den schroffen Riffs und den teils modern versetzten, elektronischen Melodien legen Wine Lips auf ihr punkiges Fundament viel Wert. Das Klangbild ist vielseitig und zu jederzeit lässt das Trio die Zügel nicht locker. Der Hörer wird mit durchs Album geschliffen, wo Nummern wie New Jazz und Stimulation warten. Alles andere als glattpoliert zeigen Wine Lips dem Hörer die kalte Schulter. Holzig, mit Rock Hooks versetzt, bringen die Nordamerikaner durchaus Power auf Super Mega Ultra. Der Titel ist hochtrabend, das Ergebnis jedoch eher im gesunden Mittelfeld anzusiedeln. Große Höhepunkte bleiben aus. Eine grundsolide Leistung mit Luft nach oben. Das Feeling der wilden 90er kommt gut durch, ohne den Hörer vom Hocker zu hauen. Fans eines punkigen Indie Cocktail kommen jedoch auf ihre Kosten, für alle anderen dürfte Super Mega Ultra ein gewagter Ausritt sein.

