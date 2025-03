Apocalypse Orchestra – A Plague Upon Thee

Die 2013 in Gävle, Schweden, gegründete Band verbindet die düstere Wucht des Doom Metals mit mittelalterlichen Klängen. Mit traditionellen Instrumenten wie Drehleier, Dudelsack und Mandolas erschaffen sie eine atmosphärische Soundkulisse, die den Hörer in eine längst vergangene Zeit entführt. Bereits mit ihrem Debütalbum The End Is Nigh sorgte die Band für Aufsehen und etablierte sich schnell in der Metal-Szene. Ihre Musik vereint Geschichte, Mythologie und existenzielle Themen zu einem fesselnden Hörerlebnis. Mit A Plague Upon Thee, das am 14.02.2025 über Despotz Records / Rough Trade erschienen ist, setzen Apocalypse Orchestra ihren musikalischen Siegeszug fort. Das Album bietet knapp eine Stunde epischen Doom-, Folk- und Mittelalter-Metal und bietet eine klangliche Reise, durch teils längst vergessene Tage. Das Artwork greift die Zeit vor ca. 500 Jahren auf. Pest, Armut und im Mittelpunkt die oft verhasste Kirche mit ihrem moralischen zweischneidigen Schwert.

Mit Virago gleiten Apocalypse Orchestra zurück in die Vergangenheit. Die Klänge sind düster, aber auch märchenhaft zugleich. Irgendwo zwischen Heliung, Tyr und weiteren skandinavischen Folk Metal Bands haben die Schweden ihren Platz gefunden. Lange instrumentale Passagen bilden die Basis von A Plague Upon Thee. Die Vocals hingegen sorgen für die nötigen Nadelstiche und Höhepunkte. Flache Passagen werden nicht langweilig, dafür werden die Kompositionen ansprechend genug aufgezogen und können mit Charme und Geschick punkten. In eine direkte Schublade lassen sich Apocalypse Orchestra nur durch die Genretitel stecken. Die bereits genannten ähnlichen Acts darf man als Anhaltspunkt nehmen, spiegeln aber ebenfalls die eigenständige Handschrift nicht wider. Die Cleanvocals beruhigen und machen Spaß. Die verschiedenen Instrumente sorgen für ein wirbelndes Klangbild, welches warme wie kalte Eigenschaften miteinander verbindet. Die Reise durch den Silberling dauert gut eine Stunde und hält so einige Überraschungen bereit. Für Folk Metal Fans ist ein Antesten Pflicht!

