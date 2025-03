Keep It Low Festival: bestätigt High Desert Queen, Lowrider, Bongripper & viele weitere neue Bandnamen für 2025

Keep It Low – DAS jährliche Stoner, Psych, Rock, Doom- und Sludge Metal-Event im Herzen Münchens – hat neue Bands für die 10. Jubiläums-Edition in 2025 bestätigt!

High Desert Queen, Lowrider, Bongripper, Blue Heron und Kanaan gesellen sich zu dem bereits angekündigten, starken Line-Up bestehed aus Graveyard, Masters Of Reality, Conan, Colour Haze, The Obsessed, Siena Root, Vintage Caravan und vielen weiteren!

Veranstaltet von Sound Of Liberation (u.a. Desertfest Berlin, Up In Smoke, Lazy Bones Fest), findet das Keep It Low Festival vom 10. bis 11. Oktober 2025 im Backstage statt.

Tickets sind erhältlich über: www.sol-tickets.com

Bleibt für weitere kommende Bandbestätigungen im Facebook-Event hier auf dem Laufenden: https://www.facebook.com/events/1200732624331625