09.04.2025 And So I Watch You From Afar – Scaler – Robocobra Quartett

And So I Watch You From Afar stammen aus dem hohen Norden Irlands. Die Gruppe spielt rohe und experimentelle Musik, die mal tief und rau und dann wieder euphorisch und lebendig klingt. Die Freude, Kraft und der Eskapismus, die sich in ihren Live-Shows aufbauen, versprühen dabei eine sagenhafte Energie. Ihre Alben sind kompromisslos und entdeckerisch und verkörpern Unabhängigkeit, Echtheit und Entschlossenheit. Während ihrer Tour durch Europa, die USA, Asien, Zentral-Amerika und Australien hat sich die treue Fangemeinde um

And So I Watch You From Afar noch stärker gefestigt. Im April werden sie auf Deutschland Tour gehen!

VVK: 30.40 / AK: tba Doors: 19:00 Uhr / Show: 20:00 Uhr

11.04.2025 Grey List – Pro Lounge

Grey List – Eine Gruppe von Freunden, vereint durch ihre Leidenschaft für Musik, taucht in die Melodien ein, die ihr Leben geprägt haben. Meist sind es Klassiker der russischen Rock-Ära,

manchmal englischsprachige Songs – und hin und wieder sogar eigene Kompositionen. Jede Note erzählt eine Geschichte, jeder Akkord weckt Erinnerungen. Pro Lounge – Musik, die die

Welt vereint! Beliebte Hits in verschiedenen Sprachen, eine unverwechselbare weibliche Stimme und pure Energie – das ist Pro Lounge! Unsere Auftritte sind voller Leidenschaft,

bringen euch zum Tanzen und schenken unvergessliche Emotionen. Taucht ein in die Welt des Rhythmus und der Harmonie – gemeinsam mit uns!

VVK: 20.00 / AK: 25.00 Doors: 19:00 Uhr / Show: 20:00 Uhr

12.04.2025 Masters Of Reality – Pete Skipper

Chris Goss ist eines der schwer fassbaren Genies der amerikanischen Musik. Als Sänger, Gitarrist und treibende Kraft hinter Masters Of Reality hat er mehr als 40 Jahre damit verbracht, seine eigene musikalische Reise anzutreten, die ihn von mystischem Blues über Desert Rock bis hin zu psychedelisch angehauchter Schönheit und an alle Punkte dazwischen führte. Wo andere der Masse folgen, hat der gebürtige Wüstenbewohner aus Kalifornien eine Karriere hingelegt, die ihresgleichen sucht. Der Wunsch, seiner eigenen künstlerischen Muse zu folgen und sich nicht dem Druck von außen zu beugen, hat zu einer Reihe von Alben geführt, die wie keine anderen als Masters Of Reality klingen und die Generationen von Musikern, die sie gehört haben, auf subtile und doch unauslöschliche Weise geprägt haben. Für die meisten Menschen wäre das schon genug. Aber Goss hat sich auch als einer der wichtigsten und einflussreichsten Produzenten der letzten 30 Jahre positioniert. Die Liste der Bands und Künstler, mit denen er in dieser Funktion gearbeitet hat, ist lang und illuster: Queens Of The Stone Age, Kyuss, Mark Lanegan, Foo Fighters, The Cult, Unkle, Stone Temple Pilots-Sänger Scott Weiland, die ehemalige Hole-Bassistin Melissa Auf Der Maur und sogar Hollywood-Star Russell Crowe. Jetzt ist Goss unter dem Banner Masters Of Reality zurückgekehrt, ihr neues Album mit dem Titel The Archer erscheint am 28.03,2025 via Mascot Records.

VVK: 32.00 / AK: 40.00 Doors: 19:00 Uhr / Show: 20:00 Uhr

13.04.2025 Cytotoxin – Guralax – Acranituy – Necrotted

VVK: 30.00 / AK: tba Doors: 18:30 Uhr / Show: 19:00 Uhr

18.04.2025 Martin Turner (ex-Wishbone Ash)

VVK: 30.00 / AK: 35.00 Doors: 19:00 Uhr / Show: 20:00 Uhr

20.04.2025 Frozen Crown – Fellowship – Lutharo

War Hearts Tour 2025 die italienische Power-Metal-Band Frozen Crown veröffentlicht ihr neues Studioalbum und Napalm Records Debüt War Hearts am 18.10.2024. Mit ihrem unverkennbaren Sound aus blitzschnellen Riffs, eingängigen Melodien und unbändiger Energie konnten sie sich in den letzten sieben Jahren in der internationalen Metalszene einen Namen machen. Nun heben sie mit ihrem fünften Album War Hearts ihr bisheriges Schaffen auf ein neues Level und treten mit der neuen gerade mal 18-jährigen Gitarristin erstmals als Sextett auf. Die

brandneuen zehn Tracks werden sie im kommenden Herbst auf der großen Europa Tournee von Kamelot gebührend feiern.

VVK: 24.00 / AK: 28.00 Doors: 18:00 Uhr / Show: 19:00 Uhr

21.04.2025 Carnal Tomb – Scalpture

VVK: 18.00 / AK: 23.00 Doors: 19:00 Uhr / Show: 20:00 Uh

24.04.2025 Teluxe

VVK: 25.00 / AK: tba Doors: 19:00 Uhr / Show: 20:00 Uhr

25.04.2025 Crimson Veil

VVK: 20.00 / AK: tba Doors: 19:00 Uhr / Show: 20:00 Uhr

26.04.2025 Moon Shot – Bishop

Vergesst die altmodische Vorstellung einer herkömmlichen Rockband und taucht ein in die Welt von Moon Shot: Zeitlose Musik, die genau in die Zeit passt, in der wir leben -ehrliche, rockige und große Melodien zu tiefgehenden Themen. So wie die Welt den Wahnsinn über uns ausschüttet, kann uns kein zwanzigjähriger Rockstar mit einer altmodischen Hotelzimmerzerstörung vor Sonnenaufgang noch schocken. Wir brauchen neue Wege, um uns von der verrückten Welt zu befreien, denn die alten Klischees sind nicht mehr relevant. Für Moon Shot war von Anfang an klar, dass sie sich von der Musik mitreißen lassen.

VVK: 20.00 / AK: tba Doors: 19:00 Uhr / Show: 20:00 Uhr

27.04.2025 Halflives

VVK: 25.00 / AK: 32.00 Doors: 19:00 Uhr / Show: 20:00 Uhr

30.04.2025 Monsters Of Liedermaching

Da sind sie wieder: Gewohnt prachtvoll reiht sich „Setzen, Sekt!“, das neueste Album der Monsters Of Liedermaching in ihre an Glanzlichtern reichhaltige Diskografie. In 12 neuen Perlen reflektieren sie die Wirren des Daseins und ihre Rollen darin. Ob Agenten mit Hundewelpen oder musikhassende Katzen, die eigenen Karriereziele als Torhüter oder Entscheidungsfragen zur Tapetenfarbe, ist dabei zweitrangig. Das Leben stellt die Reibungspunkte und die Monsters ölen sie mit Poesie. In ihrem charakteristischen Liedermacherstil zwischen Punk und Popappeal präsentieren sie sich in gar reizender Ausgelassenheit und begegnen dem Wahnsinn der Welt mit einem Lächeln, denn das Ventil heißt Humor und die Monsters sind eine blühende Oase des Glücks. Jetzt geht das monströse Sextett wieder auf Tour, um diese Songs, natürlich neben zahlreichen liebgewonnenen Monsterhymnen, vor dem sicher bezaubernden Publikum zu spielen, das, nach allen bisherigen Erfahrungen nach, euphorisch mitsingen und schwelgen wird. Berauschende Ballnächte im Unplugged-Gewand: Es wird zum Sitzpogo geladen.

Ausverkauft- Doors: 19:00 Uhr / Show: 20:00 Uhr