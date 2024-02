High Desert Queen: unterzeichnen bei Magnetic Eye Records

High Desert Queen haben einen Multi-Album-Deal mit Magnetic Eye Records unterzeichnet. Die texanischen Wüstenrocker werden im Jahr 2024 ihr zweites Album über das Label veröffentlichen.

High Desert Queen kommentieren: „We could hardly be more honored and humbled than to become a part of Magnetic Eye Records„,schreibt Sänger Ryan Garney im Namen der Band. „The label’s roster speaks for itself, and we did not hesitate when we were approached about signing. We love how eclectic their taste is and how many different styles are represented. Plus it doesn’t hurt that some of our favorite bands are already on the label. We feel that Magnetic Eye are the perfect fit to help us continue to grow our own style of Texas desert rock.“

Jadd Shickler heißt sie willkommen: „It’s the holy grail of A&R to find an act whose ambition toward every aspect of being a band matches their stellar live performances“, kommentiert der Magnetic Eye-Chef. „High Desert Queen have only been around for a couple of years, but when I saw their rapid evolution and light-speed ascent by doing things that some groups never even bother to put their backs into, I came away with one certainty: this band will not be denied! High Desert Queen will play massive shows and burn the memory of their live energy into the minds of fans all over the world. Any label smart and lucky enough to strap in and take the ride with them is going to be part of something really special. I’m no dummy, so I made sure we were that label, and I can hardly wait for the scene to hear what a huge leap these guys made in the short time since their last record. To Morgan, Phil, Rusty, and Ryan: welcome to Magnetic Eye! We’ll do our best to keep up!“

High Desert Queen sind viel mehr als „eine weitere Wüstenrockband“. Gegründet in Houston, Texas von Sänger Ryan Garney und Gitarrist Rusty Miller im Jahr 2019, rekrutierte das Duo bald Phil Hook (Monte Luna) als Schlagzeuger und zog 2020 nach Austin um.

Mit der Ergänzung von Rustys Tochter Morgan am Bass legte die Band richtig los. Der einsame Stern leuchtete hell, als sich die vier zusammentaten, denn der Desert Rock hatte bereits eine lange Durststrecke der Stagnation hinter sich und lechzte nach einer Injektion frischer Klänge.

High Desert Queen hatten das Zeug dazu, die Szene wieder in Schwung zu bringen. Ihre weitreichenden musikalischen Einflüsse, die von Grunge bis Funk, von Old School Metal bis Doom und vielem mehr reichen, bieten eine ideale Grundlage für neue Ideen und eine Verjüngung des Genres. Ihre donnernden, Fuzz-getränkten Hymnen werden mit einer gesunden Portion Groove und eingängigen Melodien dargeboten und erhalten einen massiven Schub durch eine emotionale Intelligenz in ihrer Musik, die nur schwer zu finden ist. Der neu entstandene Sound ist mit dem reichen Erbe ihrer Umgebung verbunden, was sie zu der Stilbezeichnung „Texas Desert Rock“ inspirierte.

Harte Arbeit und ihr offensichtlich aufkeimendes Talent führten zu einem schnellen Plattenvertrag für High Desert Queen, auch dank der Hilfe von Zakk Sabbaths Rob Blasko. Ihr Debütalbum Secrets Of The Black Moon erschien 2021 und wurde in den USA und Europa sofort mit Lob überschüttet, was den Weg für Tourneen und Einladungen zu renommierten Festivals im In- und Ausland ebnete. Im März 2022 begaben sich die Texaner auf ihre erste Tour als Support von Sasquatch an der US-Westküste. Nur zwei Monate später eroberten High Desert Queen im Juni 2022 als Headliner die Straßen Europas, um 2023 mit Fatso Jetson nach Europa zurückzukehren. Um den rasanten Aufstieg dieses Live-Monsters zu unterstreichen, wurden die Newcomer unter anderem für das Desertfest London (UK) und Berlin (DE) sowie das Truckfighters‘ Fuzz Festival (SE) gebucht.

Als Antwort auf die exponentiell ansteigenden Anfragen ihrer stetig wachsenden Fangemeinde nach neuem Material, flankierten High Desert Queen ihre Live-Aktivitäten mit der Split-Veröffentlichung Turned to Stone Ch. 8 mit Blue Heron und steuerten einen Track zu Best Of Soundgarden Redux bei, der neuesten Ausgabe der Bestseller-Reihe Magnetic Eye Records Redux.

High Desert Queen werden in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ihr zweites Album über das Label veröffentlichen und sind bereits auf Tournee.

High Desert Queen live:

11-13 JUL 2024 Erfurt (DE) Stoned from the Underground

26-27 JUL 2024 Neuensee (DE) Rock im Wald

19-22 SEP 2024 Austin, TX (US) RippleFest

High Desert Queen Besetzungsliste:

Ryan Garney – Gesang

Phil Hook – Schlagzeug

Morgan Miller – Bass

Rusty Miller – Gitarre

High Desert Queen online:

www.highdesertqueen.com

www.facebook.com/highdesertqueen

www.instagram.com/highdesertqueen