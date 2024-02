Heavy Temple: enthüllen neue Video-Single „Hiraeth“ aus dem bevorstehenden Album „Garden of Heathens“

Die Psychedelic Doom Schnellaufsteiger Heavy Temple veröffentlichen die Video-Single Hiraeth als zweiten Track aus ihrem kommenden zweiten Album Garden Of Heathens, das am 12. April über Magnetic Eye Records erscheinen soll. Der Vorverkauf des Albums ist unter http://lnk.spkr.media/heavy-temple-garden möglich.

Das Video Hiraeth, dessen Titel sich von einem walisischen (Cymraeg) Wort ableitet, das so viel wie „sehnsüchtiges Heimweh“ bedeutet und möglicherweise ähnlich wie der portugiesische Begriff „Fado“ verwendet wird, kann jetzt hier gestreamt werden:

Heavy Temple Kommentar:

„The Celtic word Hiraeth is considered to be intranslatable but has come to mean ‚a homesickness for a place that you can never return to or that never was‘ in English„, erklärt Sängerin und Bassistin High Priestess Nighthawk. „I started writing these lyrics about a deep-seated imposter syndrome. Now I think that the song is also about feeling small. When you are not only struggling to prevent yourself from disappearing, but trying hard to regain who you are: ‚How can I love anyone when I don’t even like myself?‘.“

Garden Of Heathens – Tracklist:

1. Extreme Indifference To Life

2. Hiraeth

3. Divine Indiscretion

4. House Of Warship

5. Snake Oil (And Other Remedies)

6. In the Garden Of Heathens

7. Jesus Wept

8. Psychomanteum

Heavy Temple sind zurück. Zurück von ihrer Tournee durch die Vereinigten Staaten und der Suche nach Abenteuern und neuen Freunden, die sie zum ersten Mal in Europa gefunden haben. Zurück aus dem Proberaum, wo die Entstehung neuer Songs weitaus mehr zu einer Gruppenleistung wurde als auf dem Debütalbum. Und zurück aus dem Animal Farm Studio, wo John Forrestal dem neuen Album Garden Of Heathens einen reichen und warmen, organischen, aber auch knackigen und kristallinen Sound verliehen hat.

Während das Debütalbum Lupi Amoris wie ein brüllender Mastodon vorwärts stürmte, kommt Garden Of Heathens abwechslungsreicher und ausgefeilter daher, ohne dabei an Wucht oder Härte zu verlieren. Und obwohl die kraftvollen Vocals von Frontfrau High Priestess Nighthawk für eine starke Anziehungskraft sorgen, bleiben Heavy Temple immer eine Band, bei der das Riff im Vordergrund steht. Dennoch hat das Trio aus Philadelphia, Pennsylvania, PA, sein Spektrum erweitert, um eine noch größere Bandbreite an Rock- und Metal-Roadstops abzudecken, von Baroness über The Beatles und Black Sabbath bis Fu Manchu – mit vielen Kreuzungen dazwischen.

Wohin Heavy Temple auf dieser abwechslungsreichen und dynamischen Platte auch gehen, sie bleiben immer mit beiden Beinen auf dem Boden. Außer, wenn es um die Texte geht. Mit ihren Worten gibt die Hohepriesterin zu, dass sie mit einer Version der Dinge hausieren geht, die nicht real ist – mit einem grimmigen Lächeln und ganz bewusst so. Tatsächlich ist das das Thema, das sich wie ein roter Faden durch Garden Of Heathens zieht. Vom amerikanischen Traum bis hin zu Beziehungen – unter der Oberfläche gibt es Angst, Verrat und Zweifel. Und auch wenn einige der lyrischen Metaphern auf den ersten Blick den Anschein erwecken, dass es um Religion geht, sind sie definitiv nicht so wörtlich zu nehmen. Vielmehr handelt es sich um Nighthawks persönlichste Texte überhaupt.

Heavy Temple entstand zur Wintersonnenwende 2012 in einer Nacht, die von der reinen Freude am Erschaffen und Spielen von Heavy-Musik erfüllt war. Einmal gegründet, zogen sie eine stetig wachsende Schar zu lokalen Shows in Philadelphia an und nahmen bald gerne Einladungen zu Tourneen an der Seite von so bekannten Bands wie Ruby The Hatchet, Mothership, Royal Thunder und Corrosion Of Conformity sowie Auftritte bei namhaften Festivals wie dem Maryland Doom Fest, Psycho Las Vegas und Decibel Metal & Beer an.

Nach den beiden EPs Heavy Temple (2014) und Chassit (2016) und einer Reihe von Singles haben Heavy Temple endlich eine Pause vom intensiven Touren eingelegt, um ihr erstes komplettes Album aufzunehmen. Lupi Amoris („Wölfe der Liebe“) wurde 2021 unter großem Beifall von Kritikern und Anhängern gleichermaßen veröffentlicht. Dieses Album öffnete neue Türen, darunter weitere Festivalauftritte, eine US-Tour mit The Obsessed und ihre erste Europatournee mit ihren Freunden und Labelmates Howling Giant.

Heavy Temple sind nicht nur zurück, sie sind hier, um zu bleiben. Garden Of Heathens ist ein starkes Zeugnis dafür, dass das Trio hart daran arbeitet, sein Spektrum zu erweitern und alle Vorurteile und Hindernisse zu durchbrechen, die ihnen im Weg stehen. Garden Of Heathens wirft ein neues Licht auf Heavy- und Desert-Rock, Psychedelia und Doom-Metal und eröffnet neue Perspektiven. Probiert es aus!

Aufnahme-Besetzung – Garden Of Heathens

High Priestess Nighthawk – Gesang, Bass

Lord Paisley – Gitarre

Baron Lycan – Schlagzeug

Gastmusiker

John Forrestal – Cello

