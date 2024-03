Zakk Sabbath: veröffentlichen neues Doppelalbum „Doomed Forever Forever Doomed“

Das neue -Doppelalbum Doomed Forever Forever Doomed ist am Freitag, den 1. März 2024, in die Läden auf der ganzen Welt erschienen. Dieses einzige physisch veröffentlichte Doppelalbum enthält die brillante Interpretation der klassischen Heavy Metal-Meisterwerke Paranoid (1970) und Master Of Reality (1971) der Black Sabbath-Tribute-Band, die mit Stars besetzt ist und die Charts stürmt.

Doomed Forever – Tracklist:

1. War Pigs

2. Paranoid

3. Planet Caravan

4. Iron Man

5. Electric Funeral

6. Hand Of Doom

7. Rat Salad

8. Fairies Wear Boots

Forever Doomed – Tracklist:

1. Sweet Leaf

2. After Forever

3. Embryo

4. Children Of The Grave

5. Orchid

6. Lord Of This World

7. Solitude

8. Into The Void

Recording: Black Vatican & Clear Lake Audio

Produktion: Zakk Wylde

Tontechnik: Jay Ruston & Adam Fuller

Artwork-Layout: Łukasz Jaszak

Release-Datum: 01.03.2024

Style: Heavy Metal

Label: Magnetic Eye Records

Verfügbare Formate:

Doomed Forever Forever Doomed ist als 2CD Digisleeve und als Gatefold 2LP auf transparentem roten Vinyl, auf lila Vinyl, auf schwarzem Vinyl, als 2CD Artbook und auf Kassette erhältlich.

Zakk Sabbath sind zurück mit einer noch größeren Dosis purer Black Sabbath-Verehrung! Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der berühmtesten Vier aus Birmingham werden die „Erfinder“ des Heavy Metal vom herausragenden Tribute-Trio um Gitarrist und Sänger Zakk Wylde mit dem Doppelalbum Doomed Forever Forever Doomed geehrt. Diese liebevolle Hommage enthält die brillante Interpretation der Amerikaner von Black Sabbaths zweitem und drittem Album, den klassischen Heavy Metal-Meisterwerken Paranoid (1970) und Master Of Reality (1971).

Zakk Sabbath wurde von Black Label Society-Gitarrist und Sänger Zakk Wylde, der durch seine langjährige Tätigkeit als Lead-Gitarrist von Ozzy Osbourne (aktuell Pantera) weithin bekannt ist, als Hommage an die englischen Heavy Metal-Pioniere Black Sabbath gegründet.

Zunächst spielten Zakk Sabbath Shows mit einer rotierenden Besetzung und veröffentlichten 2017 eine 12″-EP mit dem Titel Live In Detroit.

Nachdem sie mit Ozzy Osbourne und Rob Zombie-Bassist Blasko und Joey Castillo am Schlagzeug (ebenfalls von Danzig und Queens Of The Stone Age) eine stabile Besetzung gefunden hatten, ließen sich Zakk Sabbath vom 50. Jahrestag des selbstbetitelten Debütalbums von Black Sabbath inspirieren, das bezeichnenderweise an einem Freitag, dem 13. im Jahr 1970 veröffentlicht wurde. Sie begaben sich ins Studio, um eine angemessene Hommage an eine Platte aufzunehmen, die die Musik für immer verändert hat.

In einem produktiven DIY-Prozess wurden die Songs des Black Sabbath-Albums getreu dem Geist des Originals, das 1969 an nur einem Tag aufgenommen wurde, live im Studio aufgenommen. Zakk Sabbath fügten respektvoll ihr eigenes Flair hinzu, um den Songs eine etwas andere Note zu geben, indem sie verschiedene Live-Versionen wieder aufgriffen und hier ein Solo verlängerten oder dort die Dinge verlangsamten, denn das war es, was die Originale auf der Bühne zu tun pflegten.

Zakk Sabbath veröffentlichten ihren Tribut an den monumentalen Heavy-Metal-Meilenstein 2020 unter dem Titel Vertigo, eine Anspielung auf Black Sabbaths legendäres Label Vertigo Records.

Vertigo wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen mit Lob überschüttet. Der erste Longplayer des Trios wurde auch weltweit ein großer Erfolg, was durch beeindruckende Billboard-Chartplatzierungen wie Platz 5 der US Hard Music Charts, Platz 7 der Current Rock Albums Charts und Platz 27 der Billboard Top Albums Charts unterstrichen wurde. Im Ausland belegte es Platz 1 der Metal-Alben in Frankreich und Platz 3 der deutschen Album-Charts sowie Platz 9 der UK Top 40 Rock/Metal-Charts.

Mit Liebe kommt man weit, und die pure Leidenschaft für klassischen Metal treibt Zakk Sabbath über alles hinaus. Mit dem Doppelalbum Doomed Forever Forever Doomed errichten sie ein noch monolithischeres Denkmal für Black Sabbath als bisher. Es ist an der Zeit, die Köpfe zu diesen wundervoll überarbeiteten Songs, die mit Sicherheit zu den einflussreichsten und folgenreichsten gehören, die jemals von Menschen komponiert wurden, wieder zu bangen!

Zakk Sabbath – Besetzung:

Zakk Wylde (Black Label Society, Ozzy Osbourne, Pantera) – Gitarre, Gesang

Blasko (Ozzy Osbourne, Rob Zombie) – Bass

Joey „C“ Castillo (Danzig, Queens Of The Stone Age) – Schlagzeug

