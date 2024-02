Bülent Ceylan: veröffentlicht Album „Ich Liebe Menschen“ am 01.03.24

Er trägt sein Herz auf der Zunge, steht für ein multikulturelles Deutschland und schenkt seinen Fans als Comedian Lachtränen und als Musiker Metal-Sounds zum Headbangen. Bülent Ceylan bringt Menschen, Kulturen und Religionen zusammen, indem er Musik mit Haltung vereint. Gesellschaftskritik mit Augenzwinkern und laute Sounds mit tiefen Botschaften. Warum er das tut? Weil er Menschen liebt – trotz ihrer Makel, Schwächen und Unzulänglichkeiten. Denn der Comedian, Musiker, Ehemann und Vater ist einer von ihnen und setzt mit seinem neuen Album ein starkes Statement: Ich Liebe Menschen (VÖ: 01.03.2024).

Ich Liebe Menschen . Drei kleine Worte, zwölf mitreißende Songs, eine empowernde Botschaft. Mittendrin: Bülent Ceylan, der vermeintlich nicht zusammengehörige Elemente zu einem großen Ganzen vereint. Denn genau das macht den 48-Jährigen zu dem Künstler, der er seit über 25 Jahren ist: indem er Musik, Humor und Menschsein zusammenbringt. „Ich wollte zwar Songs mit einem gewissen Augenzwinkern machen, auf dem Album sollten aber auch Lieder mit einer echten Botschaft ihren Raum finden“, ordnet der Mannheimer mit dem unverkennbar langen schwarzen Haar die Arbeit an seinem Album, das in Zusammenarbeit mit musikalischen Größen wie Michael Herberger oder Henning Verlage entstanden ist, ein. Und so erscheint es nur folgerichtig, dass die erste offizielle Singleauskopplung aus Ceylans Album der gleichnamige Track Ich Liebe Menschen ist – ein Song, der einen wichtigen Reminder an uns selbst sendet. Denn auch wenn wir wissen, „dass sie es kaum verdienen“, sind wir doch alle Menschen und somit „einer von ihnen“.

Bülent Ceylan liebt nicht nur alle Menschen – mit seinem Album will er auch alle Menschen gleichermaßen erreichen. So beweist er nicht nur, wie vielschichtig Metal ist, sondern auch, dass hinter dem vermeintlich härtesten Metal-Fan ein Mensch mit Gefühlen steckt, wie der Track Wenn Metaller Traurig Sind zeigt und uns unweigerlich schmunzeln lässt. Denn der Musiker weiß: Wenn Metaller traurig sind, dann weinen sie Kajal und hören auch mal Ed Sheeran.

Metal wäre aber nicht Metal, wenn es nicht auch mal laut, wuchtig und energiegeladen zugehen würde – und so stellt Bülent Ceylan mit dem Track Brüder unter Beweis, wie viel Metal wirklich in ihm steckt. Dabei an seiner Seite: Die Musiker der bekannten Mittelalter-Rock-Band Band Saltatio Mortis. Für Ceylan war die Zusammenarbeit mit der erfolgreichen Gruppe „echt mega geil“, wie er erzählt. „Wir kämpfen für Gerechtigkeit, Brüderschaft, Nächstenliebe und gegen Rassismus, haben also eine ähnliche Lebenseinstellung – das war wirklich super“, blickt der Musiker auf die wichtige Botschaft des gemeinsamen Features, die mit jener Sprache vermittelt wird, die von allen Menschen gleichermaßen verstanden wird: der Musik.

Es ist die gekonnte Mischung aus musikalischem Anspruch, augenzwinkernden Lyrics und ernstzunehmenden Botschaften, die Ich Liebe Menschen zu genau dem Ausnahmealbum macht, das es ist. Denn indem er Modern Rock mit Metal- und Hard-Rock-Einflüssen mischt und diesen Mix mit einer Prise aus Haltung und Humor vermengt, kreiert Bülent Ceylan seinen ganz eigenen Ceylan-Style. Dabei kommen auch gesellschaftsrelevante Themen wie etwa Hass im Netz nicht zu kurz – eine Erfahrung, die auch Bülent am eigenen Leib erfahren musste und in dem Track Klopf, Klopf verarbeitet. „Ihr seid nur stark, weil ihr euch hinter der Anonymität versteckt“, lässt der Entertainer seine Hater wissen und bringt diese Botschaft in brutal ehrlichen Lyrics zum Ausdruck:

Du hast im Netz ne große Fresse, aber draußen bist du still

Sitzt zu Hause ganz alleine, Social Media dein Ventil

Bülent Ceylan liebt Menschen – und hält ihnen, und somit sich selbst auch – den sprichwörtlichen Spiegel vor. Indem er Awareness schafft. Und sich nicht scheut, Tabus zu brechen. Während er in dem Song Rüstung Aus Hass die Menschen davor warnt, sich selbst zu verlieren, widmet er sich in Anders Gleich einem ganz besonderen Herzensthema: seiner deutlichen Haltung gegen Rassismus. Umso stolzer ist der Musiker, einen ganz besonderen Feature-Act für diesen Song an seiner Seite zu wissen: Peter Maffay. Einen Musiker, der sich klar positioniert und sagt, was er denkt. „Wir alle sind Menschen und sind gleich – egal, welche Hautfarbe, welche Nationalität oder welches Aussehen wir haben“, erklärt Ceylan, dem es in der Zusammenarbeit mit Peter Maffay wichtig war, einen Song zu machen, in dem es um Menschen, Menschlichkeit und Respekt geht.

Was du auch glaubst, wie du auch aussiehst

Wen du liebst, wie du auch drauf bist

Alles gut so wie es ist, so wie du bist

Ich Liebe Menschen – ein Album, auf dem Augenzwinkern auf Menschsein trifft. Positives Denken auf Herausforderungen. Und Challenges auf ein lautes Ja zum Leben. Oder wie Bülent Ceylan sagt: Yallah Hopp – ein motivierender Ausruf, der uns daran erinnern soll, weiterzumachen, allen Hürden zum Trotz. Kein Wunder, dass dieser Empowerment-Slogan nicht nur ein Song auf Bülents Album, sondern zudem der Titel seines neuen Comedy-Live-Programms ist. Und somit ganz nebenbei den Beweis liefert, dass Musik und Comedy bei Bülent Ceylan untrennbar miteinander verbunden sind. Apropos Empowerment: Bülent Ceylan wäre nicht Bülent Ceylan, wenn er nicht ganz genau wüsste, wie er seine Fans „wie Dynamit“ abgehen ließe. Denn mit dem kraftvollen Track Booom beweist er, dass „es keinen Weg zurück“ gibt – denn was zählt, ist der Augenblick. Eine wichtige Message, die die Menschen mit einem lauten „Booom“ daran erinnert, dass es sich lohnt, sein Leben zu leben – „so, als wenn’s kein morgen gibt“.

Bülent Ceylan liebt alle Menschen – und dennoch wäre da noch die Liebe zu ganz besonderen Personen in seinem Leben, die er in zwei emotionalen Balladen zum Ausdruck bringt. Dabei richtet sich Wohin Du Gehst an seine älteste Tochter, die im Ausland lebt und der er emotionale Zeilen widmet:

Ich hoffe du kannst mir verzeihn, wenn ich nicht perfekt war

Ich hab versucht da zu sein, auch dann wenn ich weit weg war

Ähnlich gefühlvoll zeigt sich Bülent Ceylan in der Ballade Engel Landem Weich – einem Liebeslied an seine Ehefrau – seinen Engel, wie er sie nennt – mit dem er nicht nur seine Gefühle offenbart, sondern zudem unter Beweis stellt, dass Metal und ruhige Klänge sich nicht ausschließen: „Ich möchte damit allen zeigen, dass auch wir Metaller richtige Balladen machen können“, blickt der Sänger auf die Vielfalt und den Facettenreichtum seines Musikgenres.

Es ist jener positiver Metal, der Bülent Ceylan zu genau dem Musiker macht, der er ist. Und so treffen auf Ich Liebe Menschen Liebeserklärungen auf packende Melodien. Harter Metal auf einen ausgestreckten Mittelfinger an alle Hater. Gesellschaftliche Tabuthemen auf Augenzwinkern. Und ein Künstler mit Haltung auf sein Lebensmotto, das er in die Welt hinausschreit: Ich Liebe Menschen.

Ich Liebe Menschen – Tracklist:

1. Ich Liebe Menschen

2. Booom

3. Yallah Hopp

4. Brüder

5. Schmutzige Liebe

6. Wenn Metaller Traurig Sind

7. Anders Gleich

8. Klopf Klopf

9. Rüstung Aus Hass

10. Lieder Gegen Nazis

11. Wohin Du gehst

12. Engel Landen Weich

Bisher wurden aus dem Album Ich Liebe Menschen folgende Songs veröffentlicht: Ich liebe Menschen, Wohin Du Gehst, Lieder Gegen Nazis und Wenn Metaller Traurig Sind.

Bülent Ceylan mit Band – Ich Liebe Menschen Tour 24

20.04.24 Stuttgart – Im Wizemann

21.04.24 Frankfurt – Zoom

24.04.24 Hamburg – Große Freiheit

25.04.24 Berlin – Astra

27.04.24 Hannover – Capitol

28.04.24 Köln – E-Werk

Veranstalter: S-Promotion Event GmbH

