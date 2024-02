Brodequin: veröffentlichen quälende neue Single „Suffocation In Ash“ vom kommenden Album

Nach 20 Jahren relativer Stille meldeten sich Brodequin letzten Monat mit der Ankündigung ihres lang erwarteten vierten Albums zurück. Gestern veröffentlichen die Brüder Bailey und ihr neuer Schlagzeuger die zweite quälende Single von Harbinger of Woe.

Höret euch Suffocation In Ash hier an: https://redirect.season-of-mist.com/brodequin-premiere

Harbinger Of Woe erscheint am 22. März 2024.

Vorbestellung: https://shop.season-of-mist.com/list/brodequin-harbinger-of-woe

Vormerken: https://orcd.co/harbingerofwoepresave

Es gibt einen Grund, warum Metalheads aus jeder Untergrund-Herrschaft Brodequin als die brutalste Band im gesamten Death Metal anerkennen. Immerhin haben sie ihren Namen von dem schlimmsten Foltergerät, das je ein Bauer erlebt hat.

Die gesamte Diskographie von Brodequin stammt aus den blutigen Annalen der mittelalterlichen Geschichte, aber die Inspirationsquelle für ihre neue Single geht bis in die alte persische Geschichte zurück. „Basically, the victim, who’s held in a tower that’s specifically designed for this sort of thing, is immersed in ash“, erklärt Jamie Bailey, der seine morbide Neugierde für das Mittelalter als Geschichtsstudent am College verfeinert hat.

Aber verlasst euch nicht nur auf sein Wort. Suffocation in Ash bietet den ahnungslosen Zuschauern einen schonungslosen Einblick in diese Folterkammer des wahren Lebens. Mike Bailey dreht das Riff wie ein riesiges hölzernes Rad und verurteilt selbst die schlimmsten Sünder zu einem Aschehagel. Sein Scharfrichterkollege Brennan Shackelford lässt eine gnadenlose Flut von Blast Beats und klirrenden Becken niederprasseln, noch lange nachdem der Gefangene bettelnd auf seine zerfetzte Knie gefallen ist.

„I sought to shed light on an execution method rooted in antiquity“, sagt Jamie über das Konzept von Suffocation In Ash. „This specific technique often escapes the attention of those intrigued by these kinds of historical practices. Lyrically, my aim was to transport the listener into the vivid depiction of the scene I attempt to portray“.

„Among the myriad methods employed, a prominent example was the affixing of an individual to a pillar, or, more commonly, a tree trunk through the use of long iron nails“.

So spricht Jamie Bailey in echter Brodequin-Manier über die allererste Single von Harbinger Of Woe.

Of Pillars and Trees ist klassisch Brodequin. Mikes Riffs rotieren wie abgetrennte Gliedmaßen durch einen Fleischwolf. Brennan schlägt auf seine Becken mit der mörderischen Absicht einer Keule. Die Todesknurren sind so fies, dass man meinen könnte, Jamie würde das Blut seiner Feinde durch einen Strohhalm saugen.

Seht euch hier das mittelalterliche Video zu Of Pillars and Trees an, das von Matti Way von From The North Films erstellt wurde:

Harbinger Of Woe – Tracklist​​​​:

1. Diabolical Edict

2. Fall ​Of The Leaf

3. Theresiana

​4. Of Pillars And Trees

5. Tenaillement

6. Maleficium

7. VII Nails

8. Vredens Dag

9. Suffocation In Ash

10. Harbinger Of Woe

Stil: Brutal Death Metal

FFO: Devourment, Defeated Sanity, Mortician, Disgorge, Severe Torture

Nachdem sie 2022 bei Season of Mist unterschrieben haben, haben Brodequin ihre gesamte Diskografie auf LP und CD neu aufgelegt.

Recording:

Schlagzeugaufnahmen: Brennan’s Drum Room in Dallas, Texas

Gitarre, Bass und Gesang: Navarre 24 in Harriman, Tennessee

Produzent und Tontechniker:

Mike Bailey

Mastering-Studio und Tontechniker:

Brad Boatwright

Mixing-Studio und Tontechniker:

Josh Welshman

Artwork:

Die Originalgrafik: Jose de Brito

Zusätzliche Elemente: Jamie Bailey

Stream:

https://orcd.co/brodequin-methods

https://orcd.co/brodequin-festival

https://orcd.co/brodequin-torture

Das Mittelalter mag die Welt aus dem finsteren Zeitalter geführt haben. Aber für jeden Kompass oder jede Druckerpresse waren diese aufgeklärten Denker auch für die Erfindung der quälendsten Geräte der Menschheitsgeschichte verantwortlich. Keines war so brutal wie das Brodequin. Die Franzosen benutzten dieses Instrument nicht nur, um ihre Opfer zu verkrüppeln, sondern auch, um ihre Beine so stark zu quetschen, dass das Knochenmark aus den Wunden herausquoll.

Das Gleiche kann man über die Brodequin sagen. Die Band hat ihre eigene lange und schmutzige Geschichte. Die Brüder Jamie und Mike Bailey spielen seit 1998 brutalen Death Metal. Jamie, der ein Geschichtsstudium absolviert hat, lässt sich bei seinen Texten von realen historischen Ereignissen inspirieren und bleibt dabei den thematischen Grundpfeilern des Death Metal treu: Zerstückelung, Folter, Missbrauch und Mord. Aber das Artwork brach mit den generischen Splatter-Illustrationen des Genres, indem es auf aufwendige Holzschnitte und wunderschön groteske Ölgemälde zurückgriff.

“There simply was no point in history that was more brutal than the medieval period,” sagt Jamie. “At the same time that such barbarity was deployed, there was also an explosion in fine art, architecture and music. It all comes to feed our identity as a band”.

Das erste Album von Brodequin katapultierte sie weit über ihr Königreich Knoxville hinaus. “This band has stuck out in the underground with relentless, barbaric intensity”, sagt John Gallagher, Sänger und Gitarrist von Dying Fetus, der Instruments Of Torture als eines der brutalsten Death Metal-Alben aller Zeiten bezeichnet. Mit Festival Of Death legten sie einen weiteren fleischfressenden Pfeil in ihren Köcher („Some of the fastest, most brutalizing death metal ever recorded“ – Sputnik Music). Doch nachdem sie mit Methods Of Execution Festivalbühnen in ganz Europa belagert hatten, musste die Band auf Eis gelegt werden.

“We had a series of deaths in our family”, erklärt Jamie. “Mike and I knew we had to step away until we had the time and were at a place mentally to give Brodequin the attention it deserved.”

Jetzt, nach 20 Jahren friedlicher Stille, sind Brodequin mit neuen Folterinstrumenten zurück. Die Brüder Bailey sind zurück mit einem neuen Schlagzeuger, einem neuen Label und ihrem lang erwarteten vierten Album.

“Brodequin had been away for so long that I was stunned by the level of interest from fans and record labels”, sagt Jamie. „Before playing Hellfest, the band was approached backstage by a metalhead rocking a Brodequin t-shirt who happened to work for Season Of Mist. Soon enough, they were hitting it off with Michael Berberian. The rest, as they say, is history.

“We all hung out for hours”, erinnert sich Jamie. “The extraordinary level of enthusiasm shown toward our music made Season Of Mist the obvious choice”.

Wie schon in der gesamten Karriere dieser Band macht auch Harbinger Of Woe seinem Namen alle Ehre. Die Leadsingle Of Pillars and Trees ist klassisch Brodequin. Mikes verzerrte Gitarrenakkorde wälzen sich wie Gliedmaßen durch einen Fleischwolf. Die Art und Weise, wie Brennan Shackelford seine Snare in Suffocation in Ash mit der allumfassenden Geschwindigkeit eines Sandsturms knallt, schmettert und schleudert. Jamies Growls sind so phlegmatisch, so verrottet, dass es einem Scharfrichter den Magen umdrehen würde, wenn er sie aus den dunklen Eingeweiden, aus denen sie stammen, herausziehen würde. Und doch – irgendwo tief in all dem Gemetzel verbirgt sich eine erschreckende Schönheit. Der Titeltrack lässt dich taub, stumm und blind zurück, bettelnd auf deinen Knien im Angesicht eines strafenden, allmächtigen Riffs.

„Dieses Album ist eine Reise in diese verlorene Periode der Geschichte, in der Brutalität und Schönheit nebeneinander existieren. Schönheit in der Kunst, die geschaffen wurde, aber auch die schöne Brutalität, die nötig war, um tödliche Geräte wie das Brodequin zu entwickeln.“

Mit Harbinger Of Woe erobern Brodequin ihren Thron als brutalste Band des gesamten Death Metal zurück.

Brodequin Besetzung:

Jamie Bailey – Bass, Gesang

Mike Bailey – Gitarre

Brennan Shackelford – Schlagzeug

Brodequin online:

www.brodequinofficial.com

www.facebook.com/brodequinTN

www.instagram.com/brodequintn