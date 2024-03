Up In Smoke Festival: bestätigt Monster Magnet & viele weitere neue Bandnamen für die Ausgabe 2024

Das Up In Smoke Festival hat neue Namen für die kommende, 10-jährige Jubiläumsausgabe bekannt gegeben und bestätigt die Spacelords Monster Magnet, die Hochspannungs-Wüstenrocker Valley Of The Sun, die Berliner Samavayo, die Stoner-Doomer Daevar, die US-Rockband Scorpion Child und viele mehr!

Sie gesellen sich zum ohnehin schon vielseitigen Line-Up mit den mächtigen Pentagram, die ihre letzte Schweizer Show überhaupt(!) spielen werden, den Truckfighters, Monolord, Greenleaf, Lowrider, Slomosa und weiteren hochkarätigen Live-Acts. Weitere Bandnamen werden demnächst bekannt gegeben.

Das findet vom 4. bis 6. Oktober 2024 in der Konzertfabrik Z7 in Pratteln, Schweiz, statt. Hardtickets sind über https://sol-records.com/products/up-in-smoke-2024-festival-hardticket erhältlich. Online-Ticket könnt ihr euch hier sichern: https://www.sol-tickets.com/produkte

Up In Smoke Festival online:

www.upinsmoke.de

www.facebook.com/events/2388546538016336