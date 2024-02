Full Earth: veröffentlichen neue Single „Echo Tears“

Cloud Sculptors ist das Debütalbum des experimentellen Rock-Quintetts Full Earth aus Oslo.

Full Earth ist das neueste psychedelische Wunderkind aus dem hohen Norden. Angeführt von und zentriert um um den Komponisten und Schlagzeuger Ingvald Vassbø (bekannt durch sein Schlagzeugspiel bei Kanaan, jetzt auch Die ehrgeizige neue Band wird von den Kanaan-Kollegen Ask Vatn Strøm und Eskild Myrvoll sowie dem Bassisten Simen Wie und dem Organisten/Synthesisten Øystein Aadland komplettiert.

Nachdem die Band kürzlich den Titeltrack Cloud Sculptors (zu hören unter https://bfan.link/cloud-sculptors) veröffentlicht hat, präsentieren Full Earth nun einen zweiten Song mit dem Titel Echo Tears.

Ingvald Vassbø sagt:

„A few years ago, I was totally in love with the early and cosmic synth-works of Daniel Lopatin, and listened to it almost every night before going to sleep. It was a really fun process to let myself be inspired by that music, make some kind of echo-jam in that vein and record it together with Øystein in our rehearsal space. We got really inspired, and I really feel that we managed to utilize our instruments, my Terry Riley-organ, Øystein’s Farfisa and our tape-echo to their full extent.“

Der Song wurde soeben exklusiv über The Obelisk veröffentlicht, ist jetzt auf allen digitalen Diensten unter https://bfan.link/echo-tears erhältlich.

Seht euch das Video zu Echo Tears hier an:

Full Earth erschaffen betörende organ- und Synthie-lastige Klanglandschaften, die von engen rhythmischen Grooves getragen werden. Wenn arpeggierte Tasten aneinander vorbeiziehen und ineinandergreifen, offenbart sich dem Hörer nach und nach ein fesselndes und hypnotisches Bild.

Mit einer tiefen Verbundenheit und Liebe zu minimalistischer Musik, schwerem Stoner-Rock wie der von Sleep, High On Fire sowie Elder und der elektronischen Avantgarde, kreist die Full Earth-Sphäre um verwaschene Riffs, klangliche Experimente und Noise-Musik. Grob gesagt sind Full Earth zu gleichen Teilen schwerer progressiver Rock und experimentelle Musik. Cloud Sculptors ist ein monumentales, über 80-minütiges Album, auf dem die Band alle Facetten ihrer musikalischen Interessen auslotet: massive Riffs, vertrackte und treibende Rhythmen, wirbelnde Orgeln und Ambient-Passagen.

Cloud Sculptors wird am 15. März als Doppel-LP (inkl. Download) und als CD über Stickman Records veröffentlicht. Bestellt euch euer Exemplar des Albums jetzt unter: https://www.stickman-records.com/shop/full-earth-cloud-sculptors/

Full Earth – Album-Besetzung:

Øystein Aadland – Farfisa-Orgel, Yamaha YC30-Orgel, Mellotron, Synthesizer

Ask Vatn Strøm – Gitarren

Simen Wie – E-Bass, zusätzliche Gitarre

Eskild Myrvoll – zusätzliche Gitarre, Korg MS-20 Synthesizer, Geräusche

Ingvald Vassbø – Schlagzeug, Yamaha YC30 Orgel

Full Earth online:

https://www.facebook.com/Fullearth

https://www.instagram.com/full_earth_sounds

https://www.stickman-records.com/band/full-earth