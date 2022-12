Motorpsycho – Ancient Astronauts

Musikalisch geht es in den weihnachtlichen Endspurt, die Ziellinie ist natürlich der 24.12. Das merkt man daran, dass sich nicht nur die Veröffentlichungen, sondern auch die Re-Releases mehren. Da wird es dann für mich Zeit, noch etwas in der Restekiste der liegengebliebenen Veröffentlichungen des Jahres herumzuwühlen, um noch das eine oder andere vermeintliche Juwel an Land zu ziehen, welches bei dem Hörer exquisiter Musik auf dem Gabentisch liegen sollte.

Das Trio Bent Sæther (Bass, Gesang), Hans Magnus Ryan (Gitarre, Gesang) und Tomas Järmyr (Schlagzeug) muss man wohl niemandem mehr vorstellen. Die Drei sind von ihrem unglaublichen Einfallsreichtum und ihrer Kreativität her echt psycho, oder eben auch Motorpsycho, wie der Bandname verrät.

Bei den drei Herren aus Norwegen muss man immer gespannt sein, was denn nun kommt. Äußerst produktiv sind sie ebenfalls, denn Ancient Astronauts, welches im August über Stickmann Records als CD und Vinyl veröffentlicht wurde, ist mittlerweile ihr 26. Studioalbum seit 1991, wenn ich richtig mitgezählt habe. Daneben gibt es natürlich noch unzählige EPs und Splits der Band. Ich habe selbst auch einige Werke von ihnen im Plattenregal stehen, beileibe aber nicht alles. Für die Fans der Band echt eine teure Angelegenheit, alles zu haben.

Die Musik für Ancient Astronauts entstand überwiegend in Kollaboration mit einem Tanzprojekt während des Corona-Lockdowns. Ancient Astronauts beinhaltet aufgrund dessen einen Teil der von Motorpsychos entworfenen musikalischen Hinterlegung dieses Tanzprojektes, welches während der Corona-Pandemie für einen kleinen Kreis an Zuschauern aufgeführt wurde. Daher ist Ancient Astronauts kein Werk, welches ein durchgängiges musikalisches Konzept hat, sondern doch eher vier sehr unterschiedliche Tracks. Das Album wurde live im Studio in Oslo aufgenommen und lediglich die Vocals nachträglich hinzugefügt.

Der Opener The Ladder ist im eigentlichen Sinne ein rockiger Song, wie man ihn aus der Vergangenheit von Motorpsycho kennt. Danach vermischen sich allerdings vermehrt Samples in die nachfolgenden Songs. Es folgen mit The Flower Of Awareness düstere drohnige Soundscapes, eine bedrohliche Stimmung entsteht.

Mona Lisa/Azrael baut sich dann recht bedächtig in folkloristischer und balladesker Art mit ein wenig psychedelischem Anteil auf, bevor es dann abrupt richtig geil free-jazzig im Mittelteil abgeht und es am Schluss wieder etwas „versandet“. Der Song geht über zwölf Minuten. Noch länger, nämlich zweiundzwanzig Minuten, ist der vierte Track Chariots Of The Sun. Diesen abschließenden (reinen instrumentalen) Track würde ich hier einmal als einen feinen Prog Rock Titel im Stile von Pink Floyd betiteln. Von Dark Side Of The Moon zum Streitwagen der Sonne …

Aufgrund der doch sehr großen Unterschiedlichkeit der vier Tracks könnte ich mir vorstellen, dass dies viele Fans irgendwie abschrecken wird. Für mich persönlich zeigt dieses Album jedoch die große Bandbreite der Band!

