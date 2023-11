Brother Grimm – The End

Artist: Brother Grimm

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: The End

Genre: Psychedelic Rock, Post Rock, Experimental Blues

Spiellänge: 46:49 Minuten

Release: 24.11.2023

Label: Noisolution

Link: https://www.facebook.com/brothergrimmband/?locale=de_DE

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Bass – Dennis Grimm

Gitarre – Enni Semmler

Schlagzeug – Charlie Paschen

Tracklist:

QTip When The Lights Go Out You Sing Wuthering Heights High Homesick Green Dead Dogs In Space Wake Up The End In A Town Where No One Gives A Shit How The Dogs Kill New Order

Das Berliner Label Noisolution meldet sich (Gott sei Dank) mal wieder mit einer neuen Veröffentlichung. Brother Grimm werden am 24.11.2023 mit dem Album The End am Start sein. Im Labeshop von Noisolution ist es in grünem Vinyl verfügbar, ein paar signierte Exemplare sind dort ebenfalls zu ergattern.

Wer nun Brother Grimm und die bisher erschienenen Alben King For A Day, Cool For A Lifetime (2016), Home Today Gone For Tommorow (2017) und On Flatland, On Sand (2019) kennt, wird sich wohl wundern, weil ich „Brother Grimm werden …“ geschrieben haben. Ja, ihr dürft euch wundern und auch die Augen und Ohren reiben, denn was der Berliner Dennis Grimm über Jahre als Soloprojekt gestartet hat, ist nun wirklich zu einer Band gewachsen. Mit Charlie Paschen (Coogans Bluff) am Schlagzeug und Enni Semmler (Kaskadeur) an der Gitarre sind zwei großartige Musiker und Labelkollegen lt. Promosheet dazugekommen.

Dennis Grimm, der mit Gitarrenloops und rauer Stimme in der Vergangenheit düstere Songperlen im Stile eines Nick Cave oder Mark Lanegan erschaffen hat, hat sich nun also verstärkt und Brother Grimm zu einer „richtigen“ Band entwickelt. Live hat er das aber wohl schon Ende 2019, denn da spricht Dennis Grimm von einem „neuem Gewand“. „Das neue Gewand“ sind in diesem Fall Charlie Paschen (Coogans Bluff) und Tenboi Lenvinson (Hodja), die Brother Grimm zu einer Band werden lassen.

Ich muss an dieser Stelle ausdrücklich erwähnen, dass ich Künstler, die ihre Werke live mit den innovativen Loop-Techniken spielen, absolut mag. Vor ein paar Tagen bin ich noch geflasht von einem Konzert der Ausnahme-Cellistin Jo Quail zurückgekommen, aber auch die spielt neben den Loop-Techniken auch noch mit verschiedenen Bands.

Wieso man das Album nun The End genannt hat, kann ich mir allerdings nur in diesem Sinne vorstellen: Es ist natürlich das Ende des Soloprojektes, aber auch The Beginning der Band Brother Grimm. So ähnlich halt, wie mit einem Bierglas, das mal halb voll oder halb leer ist, je nachdem, wie man draufschaut.

Ok, ich will es dann mal so sagen: Die Veränderungen sind natürlich bemerkbar, allerdings wird die Herkunft hier nicht verleugnet. Brother Grimm machen auf dem Album The End nicht eine Gratwanderung um 180 Grad. Herausgekommen mit The End ist ein Album, was mächtig rockt und mit QTip schon gleich zu Beginn den richtigen „Aufheizer“ hat. Und ja, die New Yorker Sonic Youth lassen immer dann grüßen, wenn es richtig rockig wird. Ganz cool ist auch der folgende Song When The Lights Go Out You Sing Wuthering Heights.

Mehr Singer/Songwriter Attitüde zu finden ist in solchen Songs wie High, Homesick oder Green, die auch noch aufeinander folgen. Natürlich nicht zu euphorisch, sondern eher im dunklen Moll. Etwas funkiger zeigt sich Dead Dog In Space. Ziemlich monoton, aber wirklich cool wirkt Wake Up, das eigentlich zum Träumen ist, dann aber abrupt abbricht und man aufwacht. Der Titelsong The End ist für mich persönlich einer der stärksten Songs auf diesem Album, denn er entwickelt eine wundervolle eigenartige Dynamik.

Nach dem recht noisigen In A Town Where No One Gives A Shit, welches sehr schöne schräge Töne (ja die gefallen mir) aufweist, dann mit How The Dog Kill eine Mörder-Ballade. Ich sag jetzt nichts zu Balladen …. Das recht abwechslungsreiche New Order rundet das ebenfalls recht abwechslungsreiche Album ab. So Fans, jetzt könnt ihr euren New Order für Brother Grimm bei Noisolution machen.

Dass das Ende auch der Beginn von etwas Neuem ist, davon könnt ihr euch demnächst live überzeugen., denn an den unten stehenden Terminen könnt ihr Brother Dennis Grimm mit seinen Gebrüdern live erleben:

25.11.2023 DE – Leipzig / Noch Besser Leben

26.11.2023 CZ – Prag / Eternia

01.12.2023 DE – Weimar / Kasseturm

02.12.2023 DE – Chemnitz / Aaltra

07.12.2023 DE – Lollar / Kulturbahnhof – tbc

10.12.2023 DE – Freiburg / Slow Club

14.12.2023 DE – Hannover / Nordstadtbraut

15.12.2023 DE – Bremen / MS Loretta

19.04.2024 DE – Berlin / Supamoll