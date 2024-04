The Lunar Effect – Sounds Of Green & Blue

Artist: The Lunar Effect

Herkunft: London, England

Album: Sounds Of Green & Blue

Genre: Psychedelic Rock, Stoner Rock

Spiellänge: 40:13 Minuten

Release: 12.04.2024

Label: Svart Records

Link: https://www.thelunareffect.co.uk

Bandmitglieder:

Gesang – Josh Gosling

Gitarre – Jon Jefford

Bass – Brett Halsey

Schlagzeug – Dan Jefford

Tracklist:

Ocean Queen Flowers For Teeth Colour My World In Grey Middle Of The End Pulling Daisies I Can’t Say Fear Before The Fall On The Story Goes

The Lunar Effect sind eine Psychedelic Rock / Stoner Rock Band aus London, die 2016 von den Brüdern John (Gitarre) und Dan Jefford (Schlagzeug) gegründet wurde. Ihr Debütalbum Calm Before The Calm erschien 2019 über das feine deutsche Label Kozmik Artifactz, welches ein Jahr später auch die EP Strange Lands aus dem Jahr 2016 mit Bonustracks wiederveröffentlichte. Das hier vorliegende zweite Album Sounds Of Green & Blue erscheint nach dem Labelwechsel beim renommierten finnischen Label Svart Records, über welches es ab dem 12.04.2024 als CD und in den Vinylvarianten (Marble (150 Stück), Transparent Orange (500 Stück) und Black verfügbar ist.

Bereits die Ocean Queen, der Opener auf Sounds Of Green & Blue, zieht den Hörer in einen tiefen Strudel großartiger Rockmusik mit psychedelischem Einschlag. Tiefe Gitarren und eine Wahnsinnsgesangsleistung sorgen dafür, dass der Hörer sich dem Sog dieses Strudels kaum erwehren kann. Ich fühle mich gleich an den alten und von mir sehr geliebten Seventies Sound erinnert. Es geht auch gleich weiter so. Dieses Mal ist es dann Grünzeugs, also Flowers For Teeth. Diese Blumen schmecken mir wahrlich sehr gut. Alte Heroen, wie zum Beispiel Led Zeppelin, scheinen sich in diesen Blumen zu verstecken und das Futter für den Sound von The Lunar Effect zu sein. Hier bin ich echt mächtig beeindruckt von den Londonern.

Mit Colour My World lässt man es zwar im Tempo langsamer angehen, wobei allerdings ein mächtiger psychedelischer Sound die musikalische Welt der Band erhellt. Da ist nicht alles grau in grau, auch wenn der Titel In Grey dies vermuten lässt. Man bleibt allerdings auf dem im vorangegangenen Song eingeschlagenen Weg. My Guitar Gently Wheeps …

Nun sind wir bereits genau in der Mitte angekommen, also in the Middle Of The End. Da wird es Zeit für einen echt bluesigen Song mit klasse Klaviereinlage. Die Platte heißt allerdings Sounds Of Green & Blue. Also noch mal raus ins Grüne und Gänseblümchen pflücken. Pulling Daisies beginnt bedächtig und wird dann zu einem echten Hard Rocker. Was soll ich denn noch dazu sagen, wenn es The Lunar Effect selbst nicht können, allerdings haben sie mit I Can’t Say schon einiges zu sagen. Ein Song mit vielen Elementen.

Die Jungs brauchen überhaupt keine Angst zu haben, auch wenn sie in Fear Before The Fall leicht einen crazy Diamanten scheinen lassen und ihre psychedelischen Qualitäten noch einmal in den Orbit schleudern. Dort verbleiben sie mit On The Story Goes noch abschließend.