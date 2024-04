Jera On Air: fast 40 neue Namen zum Jubiläum

In knapp drei Monaten ist es so weit und die große Jubiläumsausgabe von Jera On Air geht im grenznahen Ysselsytn über die Bühne(n). Mit nicht weniger als vier Festivaltagen verspricht die dreißigste Ausgabe schon im Voraus eine besondere zu werden. Mit aufsehenerregenden Headlinern wie The Prodigy, Architects, Dropkick Murphys, Electric Callboy oder Sum 41 war das Programm bereits mehr als solide, aber mit der Hinzufügung weiterer 38 Bands ist nun nahezu jedes verfügbare Zeitfenster bis zur letzten Sekunde mit Musik gefüllt.

Zu den Neuzugängen gehören u.a Lionheart, Tesseract und Atreyu, aber auch Organ Joke und George Baker geben ihr Jera On Air-Debüt. Tickets für das Festival sind weiterhin unter www.jeraonair.nl erhältlich. Dort ist auch das vollständige Programm mit bisher über 100 Bands zu finden.

Mit Lionheart kehren die Könige des Heavy Hardcore nach Ysselsteyn zurück. Pure und rohe Gitarrengewalt aus Kalifornien. Seit 2007, als das Debütalbum The Will To Survive veröffentlicht wurde, hat sich die Band um Frontmann Rob Watson einen Namen gemacht. Mit eingängigen Riffs und einer Setlist voller Mitsingparts brachte der Fünfer jedes Festivalzelt zum Kochen.

Apropos Mitsingen: Während Henk Wijngaard beim Jera On Air 2023 für ausgelassene Szenen sorgte, sind dieses Jahr George Baker und Orgel Joke an der Reihe. Johanna Cornelia Meijer-Wapenaar, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Orgel Joke, wurde 2020 zur Internet-Sensation, als sie – mit Keyboard bewaffnet – die Leute während der Corona-Zeit aufheitern wollte. George Baker war zu diesem Zeitpunkt bereits eine Sensation. Mit Welthits wie Little Green Bag und Paloma Blanca war er Mitte der 70er-Jahre einer der größten Musikexporte der Niederlande. Bei Jera On Air 2024 stehen sie für eine besondere Abwechslung zwischen kreischenden Gitarren, tiefen Growls und wilden Moshpits.

Exklusiv ist der Auftritt von Tesseract. Die Progressive-Metal-Band aus Reading ist nach Meinung vieler die Verkörperung der Metal-Zukunft. Mit ihrem Album War Of Being lieferten sie vor einigen Monaten eine Blaupause in dieser Hinsicht. Die Hardcore-Veteranen von Atreyu gibt es schon seit über 20 Jahren, aber die Amerikaner sind noch lange nicht am Ende. Sie bezeichnen sich selbst als ‚laute Rockband‘. Dass sie dieses Etikett aus gutem Grund tragen, zeigen sie Ende Juni einmal mehr auf der Ysselsteyn-Festivalwiese.

Mit fast vierzig neuen Namen – auf dem Festivalplakat sind nun unter anderem auch Talco, Delinquent Habits, Deez Nuts, Tusky und Escape The Fate zu entdecken – ist das Programm von Jera On Air 2024 nun fast komplett. Der allerletzte Platz ist wie immer für den Gewinner des Guts & Glory-Contests reserviert. Dieser wird während des Finales am 20. April ermittelt. Das Rahmenprogramm, die DJs und die Akustik-Sessions werden demnächst bekannt gegeben.

Sowohl Kombi-Tickets als auch Tagestickets für das Festival am 27., 28., 29. und 30. Juni sind unter www.jeraonair.nl erhältlich. Dort findet ihr nicht nur das vollständige Programm, sondern auch Informationen über das Festivalgelände, alle Einrichtungen und andere wichtige Informationen.

Eine zusätzliche Neuerung sind die Bus-Angebote zum Festvial-Ground mit zahlreichen Stopps in Deutschland für die es über den folgenden Link Fahrkarten zu erstehen gibt:

Jera On Air Bus-Trips (Hin- / Rück)

Stationen in 12 deutschen Städten von Berlin, Leipzig, Hamburg, Hannover, Essen, Köln und mehr!

Jera On Air 2024

Die Neuzugänge in alphabetischer Abfolge:

Andy And The Antichrist – Atreyu – Amenra – Bongloard – Brand Of Sacrifice – Burnout Boys – Campus – City Morgue – Dead Before Dishonor – Dead By April – De Rooie Jager – Deez Nuts – Delinquent Habits – Dune Rats – Escape The Fate – George Baker – Jivebomb – Lionheart – Nephylim – No Way – Organ Joke – P. O. Box – Presure Pact – Psychonaut – Ronker – Secondhand Saints – Sha La Lees – Talco – Temptations For The Weak – Tesseract – The Broken Horizon – The Chisel – The Locos – The Young Ones – Tusky – Wargasm – Wortelstemp – Zulu

Das Gesamtpaket in alphabetischer Abfolge:

Alpha Wolf – Amenra – Andy And The Antichrist – Annisokay – Another Now – Architects – As Everything Unfolds – Atreyu – Authority Zero – Bad Religion – Bane – Better Lovers – Biohazard – Bleed From Within – Bob Vylan – Body Count ft Ice-T – Bongloard – Boston Manor – Brand Of Sacrifice – Brutus – Bury Tomorrow – Burnout Boys – Campus – City Morgue – Comeback Kid – Conservative Militairy Image – Counterparts – Dead Before Dishonor – Dead By April – De Rooie Jager – Deez Nuts – Delinquent Habits – Dune Rats – Dropout Kings – Dying Wish – Electric Callboy – End It – Enter Shikari – Escape The Fate – Fit For A King – For I Am King – Frank Carter & The Rattlesnakes – Gel – George Baker – Get The Shot – Grade 2 – Guilt Trip – Hanabie. – Hang Youth – Harms Way – Heriot – Ho99o9 – Holding Absence – Hot Mulligan – Ice Nine Kills – Imminence – Incendiary – Jaya The Cat – Jivebomb – Knosis – Lionheart – Madball – Make Them Suffer – Makewar – Me First and the Gimme Gimmes – Mindforce – Mindwar – Movements – Nephylim – Neck Deep – Neufx – No Way – Of Mice & Men – Orgel Joke – P.O. Box – Ploegendienst – Pressure Pact – Psychonaut – Ronker – Scowl – Secondhand Saints – Shadow Of Intent – Sha La Lees – Show Me The Body – Silverstein – Snuff – Slapshot – Spanish Love Songs – Suicidal Tendencies – Sum 41 – Talco – Temptations For The Weak – Tesseract – The Acacia Strain – The Black Dahlia Murder – The Broken Horizon – The Chisel – The Locos – The Prodigy – The Rumjacks – The Young Ones – Thursday – Thy Art Is Murder – Tusky – Wargasm – While She Sleeps – Wortelstemp – Zulu