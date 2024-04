Drunken Swallows: veröffentlichen Single und Video „Himmelblau“

Drunken Swallows veröffentlichen Himmelblau, die dritte Single vom kommenden Studioalbums Im Namen Des Wahnsinns, welches am 19.04. bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird.

Mit Himmelblau zeigen sich die vier Punkrocker von ihrer eher nachdenklichen Seite. Die ganze Welt verändert sich, meist negativ, sie scheint in Trümmern zu liegen. Wo ist hier der Ort, an dem die Freiheit da und endlos ist? Über den Wolken, weit weg von all dem menschlichen Übel, wo man das Fliegen wieder lernt, weil man es am Boden verlernt hat.

