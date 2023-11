Verlosung: zwei Feuerzeuge im Skull Design der Kultmarke Zippo

Time For Metal und Ogilvy Public Relations GmbH verlosen zwei Feuerzeuge im Skull Design der Kultmarke Zippo.

Die Oberfläche dieses eleganten mattschwarzen Slim®-Feuerzeugs ziert ein filigranes, raffiniertes Motiv in Lasergravur. Wunderschöne Messingtöne umgeben ein dezentes Totenkopfmotiv.

Slim® Black Matte

Laser Engrave

Zippo Garantie

Echtes Zippo windfestes Feuerzeug mit dem unverwechselbaren Zippo „Klick“

Es kommt in einer Geschenkbox verpackt.

Besteht aus Metall; winddichtes Design, das praktisch überall funktioniert

Nachfüllbar für den lebenslangen Gebrauch; für eine optimale Ausnutzung, empfehlen wir, das echte Zippo Premium-Feuerzeugbenzin, Feuerstein und Dochte.

Hergestellt in den USA; Lebenslange Garantie, unter dem Motto „es funktioniert, oder wir reparieren es kostenfrei („it works or we fix it free™“).

Die Firma Zippo, auch bekannt als Zippo Manufacturing Company, ist für ihre benzinbetriebenen windfesten Feuerzeuge weltberühmt. Seit dem Jahre 1932 befindet sich das Unternehmen in Bradford, im US-amerikanischen Pennsylvania. Zippo ist ein Unternehmen mit jahrzehntelanger Tradition – und sie sind stolz darauf. Sie haben es geschafft, über einen langen Zeitraum hinweg mit ihren Feuerzeugen sich zur Kultmarke zu entwickeln.

Hier gehts zum Zippo Skull Design: https://www.zippo.de/products/skull-design-4?_pos=4&_sid=244a0799a&_ss=r