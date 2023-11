Kombynat Robotron – Frohe Zukunft

Artist: Kombynat Robotron

Herkunft: Kiel, Deutschland

Album: Frohe Zukunft

Genre: Kraut Rock, Heavy Psych Rock

Spiellänge: 31:56 Minuten

Release: 06.10.2023

Label: Drone Rock Records

Link: www.kombynatrobotron.de

Bandmitglieder:

Jannes Ihnen – Gitarre

Claas Ogorek – Bass

Tommy Handschick – Schlagzeug

Tracklist:

Montan Kaolin Blei Im Flügelschuh

Die Geschichte, wie ich an dieses Album gekommen bin, hängt eng mit meinen letzten Reviews zu den Bands von Earthbong und Speck zusammen. Das Review und das anschließende Interview zu Speck – Eine Gute Reise hatten irgendwie richtig „Wellen“ geschlagen, denn da bekam ich persönlich auch einiges an Resonanz. Da mailt mir Claas Ogorek von den Doomern Earthbong: „Hi Jürgen, Ich hab vermutlich schon mal erzählt, dass unser Trommler Tommy und ich auch 2/3 der Kraut/Psych Band Kombynat Robotron sind …“ Nein, das hat er nicht, habe es aber über den guten Volker Fröhmer vom Freak Valley Festival mitbekommen.

Claas Ogorek (Bass) und Thomas Handschick (Schlagzeug) spielen zusammen bei Earthbong, bei Kombynat Robotron gesellt sich noch Jannes an der Gitarre zu ihnen. Leute, das ist jetzt kein Wortspiel, aber der Mann heißt tatsächlich Jannes Ihnen. 😀



Die musikalische Reise von Kombynot Robotron begann 2018, also ungefähr zeitgleich wie die von Earthbong. Die erste LP kam 2019 auf Empfehlung von Volker Fröhmer bei Tonzonen Records heraus, ein zweites Album folgte dann noch beim gleichen Label. Mittlerweile hat das Kombynat Robotron es mit Frohe Zukunft bereits auf Album Nummer fünf geschafft. Frohe Zukunft und die beiden Alben davor sind beim britischen Label Drone Rock Records erschienen. Nach einem Besetzungswechsel im letzten Jahr, also als der Jannes zu ihnen kam, ist es vorübergehend etwas ruhiger geworden, denn 2/3 der Band kümmerten sich verstärkt um Earthbong. Deren Geschichte könnt ihr gerne in meinem Review zu Church Of Bong nachlesen.

Die Vinylausgabe zu Frohe Zukunft war übrigens innerhalb von zwei Tagen ausverkauft. Da müssen die Sammler auf eine Neuausgabe warten, oder einem Besitzer, den sie kennen, viel Geld geben.

Insgesamt befinden sich mit Montan, Kaolin und Blei Im Flügelschuh drei Songs auf dem Album. Auf der A-Seite des Vinyls geht es quasi im Frühtau zu Berge, denn mit Montan geht es in die Südtiroler Weinberge und mit Kaolin in die Bergwerke im Osten Deutschlands. Das geht bei dem Instrumental Trio richtig beschwingt zugange. Den beiden Songs liegt irgendwie ein sehr geschmeidiger Groove zugrunde, ohne die Beschwerlichkeit des Bergwanderns und auch des in den Berg hineinsteigen außer Acht zu lassen. Da wackeln mein Kopf und Körper beim Hören regelrecht mit.

Die B-Seite des Albums wird dann allerdings mit Blei Im Flügelschuh über die sechzehn Minuten des Songs richtig schwer. Klar, wenn Blei Im Flügelschuh ist, dann reißt es einen doch ziemlich stark runter. Die angepriesene Frohe Zukunft scheint dann doch nicht so munter sein, sondern eher dem Untergang gewidmet. Ich würde das Stück dann auch schon fast als atmosphärischer Psycho Space Doom bezeichnen. Fans von Kombynat Robotron hat’s bei euch gebongt!?