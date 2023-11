Graspop Metal Meeting: Bring Me The Horizon und Avenged Sevenfold für 2024 bestätigt

Bislang hatten wir mit Tool, Five Finger Death Punch und Judas Priest drei Headliner für das #GMM24. Nun kommen mit Bring Me the Horizon und Avenged Sevenfold zwei weitere Titanen zum Line-Up 2024 hinzu. Am Samstag werden Bring Me the Horizon die Veranstaltung auf der Südbühne abschließen, zeitgleich mit Avenged Sevenfold auf der Nordbühne.

Ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Auftritt hier kehren Bring Me The Horizon auf den heiligen Boden des Graspop Metal Meeting zurück. In der Zwischenzeit hat sich die Band einen neuen Status als einer der führenden Acts des modernen Metal erspielt. Unter der Leitung von Oli Sykes sind BMTH experimentierfreudig, sowohl live als auch im Studio, und mischen mühelos Metalcore mit Electronica und Popmusik, während sie visuell atemberaubende Shows veranstalten. Im Jahr 2020 veröffentlichten sie mit Post Human: Survival Horror den ersten Teil ihrer Post Human EP-Reihe und die nächste EP Post Human: Nex Gen wird im Januar 2024 erscheinen. Das ist ewig!

Die Amerikaner von Avenged Sevenfold gaben ihr GMM-Debüt im Jahr 2006. Seitdem haben sie sich zu den führenden Vertretern ihres Genres entwickelt und mit Nightmare und Hail To The King zwei Alben veröffentlicht, die weithin als Genre-Klassiker gelten. Im Jahr 2024 treten sie zum sechsten Mal beim Graspop Metal Meeting auf und können es kaum erwarten, ihr neuestes Werk Life Is But A Dream… ihren belgischen Fans vorzustellen!

Bestellt euch eure Tickets für das GMM 2024 am 25. November 2023 ab 10 Uhr über Ticketmaster.

