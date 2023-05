Ptolemea – Balanced Darkness

An das vorliegende Album Balanced Darkness von Ptolemea bin ich zwar erst verspätet durch einen zufälligen Griff in unsere Promokiste rangekommen, es wäre allerdings sehr schade gewesen, wenn diese Scheibe an mir vorbeigegangen wäre.

Ptolemea ist das Projekt der in Luxemburg ansässigen und portugiesisch-stämmigen Sängerin Priscila Da Costa, welches sie 2018 neben ihrer anderen Band The Filthy Broke Billionaires ins Leben gerufen hat. Anders als bei der Hardrock Band The Filthy Broke Billionaires erkundet sie mit Ptolemea die Dunkelheit des Lichtes oder besser gesagt, die Dunkelheit der Musik. Auf der Webseite ist zu lesen: „Ptolemea is an artistic project of a new genre founded by Priscila Da Costa, where nature and synchronicity have their own place. A true acoustic and spiritual journey in an alternative pagan rock / grunge, indie style.“

Das hört sich doch sehr interessant an. Und ja, dieses selbst produzierte Album ist eine Journey/Reise in eine Balanced Darkness. Es ist schwer, in ein bestimmtes Genre einzuordnen. Mit dem Begriff Pagan Rock tue ich mich in diesem Fall etwas schwer, da der Musikfan in der Regel darunter etwas anderes verstehen wird. Was dem Album allerdings innewohnt, ist eine dunkle, schamanische, heidnische Seele. Am ehesten für mich persönlich zu beschreiben mit Dark Rock, Shamanic Rock oder meinetwegen auch mit Post Rock mit Folk Einschlägen.

Die einzelnen Songs auf Balanced Darkness sind so unterschiedlich wie die Natur und ihre Elemente: Erde, Feuer, Wasser und Luft. Und tatsächlich erforscht Ptolemea hier die einzelnen Elemente in den Videoclips zu ihren Songs. Der Song Inspiration steht für Erde, Fado für Feuer, Balanced Darkness für Wasser und Shamanic Lullaby für Luft.

Es wäre total schade gewesen, wenn dieses Album an mir vorbeigegangen wäre, denn es ist außergewöhnlich und fernab jeder Genrekonvention. Schamanisch, dunkel, inspirierend und schafft eine Verbindung zwischen der Natur und unserem eigenen Bewusstsein.

