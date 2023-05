Prophecy Fest: kündigt vier weitere Bands für die Festivalausgabe 2023 an

Das Prophecy Fest ist stolz darauf, vier weitere spannende Bands für die diesjährige Ausgabe des Festivals in der natürlichen Höhle von Balve anzukündigen:

Der legendäre britische Blues- und Rocksänger Arthur Brown wird auf vielfachen Wunsch nach Balve zurückkehren. Die dänische Doom-Band Saturnus wird ihr heißes neues Album The Storm Within vorstellen, das bereits vor seiner Veröffentlichung für mächtig Wirbel sorgt. Es steht eine höllische Party bevor: Year Of The Cobra werden den großen Teich überqueren, um psychedelischen Doom-Rock in der Höhle zu entfesseln. Und schließlich bekommen die aufregenden britischen Dark Metal-Newcomer Gospelheim die wohlverdiente Chance, ihre Songs auf dem alten Kontinent zu präsentieren.

Martin Koller fügt hinzu: „Wir denken, dass sich das diesjährige Billing mit vier weiteren exzellenten Bands sehr gut anfühlt“, zeigt sich der Labelgründer zu einer ernsthaften Untertreibung fähig. „Ich persönlich freue mich auf alle, aber besonders erwähnenswert ist Arthur Brown, dem ich einen Blutschwur geleistet habe, dass er wieder in Balve sein wird und der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, uns mit seiner unverschämten Präsenz zu beehren. Das wird ein Riesenspaß!“

Eine weitere Neuigkeit ist, dass Prophecy Fest eine Partnerschaft mit dem führenden deutschen Magazin Metal Hammer eingegangen ist.

Neue bestätigte Bands:

Er wird wiederkommen! Arthur Brown hat die Höhle schon zwei Jahre in Folge gerockt, also machen wir ein drittes daraus. Die geliebte Stimme des Rocks, die als Highlight der letzten beiden Festivals gilt, kehrt zurück, um weitere Klassiker und Songs aus seinem neuesten Album Long Long Road zu spielen, das am 24. Juni 2022, seinem 80. Geburtstag, veröffentlicht wurde. Erwartet eine noch verrücktere Show des legendären Entertainers. Feuer!

Die Death-Doom-Veteranen Saturnus kamen, sahen und traten in den Arsch mit ihrer erstaunlichen Performance im Jahr 2022. In diesem Jahr bringen die Dänen ihr neues Album The Storm Within nach Balve, das nach nur zwei Vorab-Singles bereits von vielen als „Doom Metal Album des Jahres“ gehandelt wird. Top-Tipp!

Seit der Veröffentlichung des Albums im letzten Jahr brennen Gospelheim darauf, ihr eingängiges neues Album Ritual & Repetition auch im restlichen Europa live zu präsentieren. Da das Touren immer noch sehr chaotisch abläuft, erwies sich dies für die britischen Düsterrocker schwieriger als erwartet. Nun, hier sind sie endlich, um ihre perfekte Mischung aus Dark Rock und Metal mit einer Prise Gothic in Balve zu präsentieren.

Das ultraschwere Psychedelic-Doom-Duo Year Of The Cobra aus Seattle arbeitet derzeit noch an neuem Material für ihr gefeiertes letztes Album Ash And Dust (2019). Aber nachdem sie im letzten Jahr als Support von Voivod auf der Synchro Anarchy Tour 2022 durch Kanada und die USA getourt sind, ist es an der Zeit, ihre neuen Ideen in Balve zu testen. Erwartet das Unerwartete und eine riesige Party.

Bestätigte Acts (in alphabetischer Reihenfolge):

Agalloch, Amenra, Arthur Brown, Bethlehem, Darkher, Darkspace, Disillusion, Dornenreich, E-L-R, Gospelheim, Gràb, Illudium, Laster, My Dying Bride, Novembers Doom, Saturnus, Vemod, The Vision Bleak und Year Of The Cobra

Weitere Bands werden in Kürze hinzugefügt.

Ausführliche Informationen zu Unterkunft, Anreise und Parkmöglichkeiten findet ihr auf der Seite des Prophecy Festivals: https://fest.prophecy.de

Ticketvorverkauf Prophecy Fest 2023 : https://tickets.prophecy.de/en/tickets/prophecyfest

Etwa 75 % aller verfügbaren Eintrittskarten sind bereits verkauft worden.

Prophecy Fest auf Facebook:

https://fb.me/e/5JkE3c2Mi