Atena: veröffentlichen neue Single/Video „Poison Pure“

Die neue Single von Atena überrascht mit einer angenehmen Mischung aus elektronischen, nostalgischen und verspielten Sound-Elementen. Es dauert jedoch nicht lange, bis ihr typischer Sound in den Mittelpunkt rückt, mit einem kraftvollen und intensiven Riff und fesselnden Vocals. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Atenas neuer Track eine außergewöhnliche Mischung aus Metalcore, verspielten Beats und unwiderstehlich eingängigen Melodien ist.

Die Band erklärt:

“The essence of the song revolves around toxic attachments to people, objects, drugs, or any other form of addiction. As members of the band, we are all too familiar with the experience of being hooked on something, and it’s a complex feeling to look forward to indulging in that thing at the end of the day – knowing that it’s not good for us, but brings temporary pleasure nonetheless. The song explores this bittersweet sensation of craving something that’s ultimately detrimental to our well-being.”

Atena haben sich zu einem der bemerkenswertesten und experimentellsten Metalcore-Acts aus Norwegen entwickelt und beweisen, dass es in diesem Land mehr als nur Black Metal gibt. Sie vereinen Elemente des klassischen Metalcore mit urbanen Klängen und sprechen Themen an, mit denen junge Generationen heute konfrontiert sind. Der neue Track wurde von dem schwedischen Produzenten Henrik Udd (Bring Me The Horizon, Architects, Imminence) gemischt und gemastert.

Seht euch das Visualizer Video zu Poison Pure hier an:

Atena kündigten außerdem vor Kurzem die Veröffentlichung ihres neuen Albums Subway Anthem für den 29. September 2023 über Indie Recordings an.

Vorbestellen kann man das Album über Indie Recordings HIER und direkt bei der Band HIER.

Über Atena:

In den letzten Jahren, und mit vier Alben im Gepäck, haben Atena bewiesen, dass sie mit ihrem unerbittlichen Mix aus harten Gitarren, elektronischen Samples und Hip-Hop Einflüssen, an der Spitze des Norwegischen Metalcore stehen.

Mit einer tiefen Inspiration klassischer Komponisten, Hip-Hop und der Liebe zu harter Musik, verweben Atena diese Elemente mit Texten, die von den schweren Zeiten im Leben handeln. Atenas aktuelles, von der Kritik gefeiertes Album Drowning Regret & Lungs Filled With Water, brachte ihnen internationales Lob ein.

Laut Metal Hammer UK muss „Atenas Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, gewürdigt werden“, während eine der größten Zeitungen Norwegens, Dagbladet, sie als „etwas Halbexotisches in der norwegischen Metal-Flora“ lobte.

Atena sind:

Vebjørn Iversen – Guitar

Jakob Skogli – Vocals

Ulrik Linstad – Bass

Fredrik Kåsin – Drums

