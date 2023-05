Kärbholz: veröffentlichen neue Single und Video „Halte Fest“

Kärbholz haben Halte Fest veröffentlicht, die neue Single vom kommenden Studioalbum Kapitel 10: Wilde Augen.

Hier kommt der metallischste Song den Kärbholz jemals hervorgebracht hat: Halte Fest. Intensiv, aber auch versöhnlich betrachtet der Song die These: Gibt es diese eine große, wegweisende Situation in unserem Leben? Oder ist es nicht nach jedem Schritt an uns, wohin unsere weitere Reise führt? „Was würde ich geben für einen Moment mit mir selbst vor 20 Jahren…“ Was würde ich mir sagen?

Das offizielle Video zu Halte Fest kann hier angeschaut werden:

