Stagewar: veröffentlichen „Follow Me“ Videoclip

Am 24. September 2021 erschien mit Danger To Ourselves das dritte Album der hessischen Thrash’n Roller von Stagewar. Mit Follow Me haben die Jungs nun einen Videoclip zu einem Song von eben diesem Album veröffentlicht, der neben Performancesequenzen auch Zeichnungen und Animationen aus der Feder von Bassist und Coverkünstler James Reuter enthält. Mittlerweile nehmen auch die Pläne für ein Nachfolge Album erste Formen an, bis es jedoch soweit ist, sei jedem das von Aljoscha Sieg produzierte Danger To Ourselves ans Herz gelegt, welches als CD im DigiPak und auf Vinyl erschienen,- und nach wie vor im gut sortierten Handel erhältlich ist.

Live:

09.06.2023 Frankfurt, Das Bett

22.09.2023 Oberursel, Portstraße

https://www.facebook.com/Stagewar