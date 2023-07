Stagewar: veröffentlichen „Danger To Ourselves“ Videoclip

Mitten in der Pandemie, im September 2021, erschien das von Aljoscha Sieg produzierte Album Danger To Ourselves der hessischen Thrash’n Roller von Stagewar. Da die Möglichkeiten, das Album seinerzeit gebührend live zu zelebrieren, eingeschränkt waren, haben die Jungs im Folgenden an einigen Videoclips gearbeitet. Nach R.U.N., Box Of Dirt und Follow Me veröffentlicht das Quartett mit Danger To Ourselves nun den Titeltrack zum gleichnamigen Album, welches als DigiPak und Vinyl nach wie vor erhältlich ist. Enjoy!

