Stagewar: veröffentlichen Videoclip zu „R.U.N.“

Am 24. September erscheint mit Danger To Ourselves das neue Album der hessischen Thrash’n Roller von Stagewar. Als erste Kostprobe vom knapp 40-minütigen Longplayer gibt’s ab sofort auf YouTube mit einem unterhaltsamen Videoclip zum Song R.U.N., in welchem, neben der Band versteht sich, Bandmaskottchen Stumpfi die prominente Hauptrolle besetzt. Die acht Songs von Danger To Ourselves erscheinen außer im schicken DigiPak auch noch als Vinyl Edition im aufklappbaren Gatefold.

Danger To Ourselves Tracklist:

1. Danger To Ourselves

2. Box Of Dirt

3. Follow Me

4. R.U.N.

5. Enough Is Not Enough

6. Hands Of Time

7. Nothing For Nothing

8. Over And Out

https://www.facebook.com/Stagewar