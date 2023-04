Kärbholz: „Kapitel 10: Wilde Augen“ erscheint am 02.06.

Das neue Kärbholz Studioalbum Kapitel 10: Wilde Augen erscheint am 02.06. bei Metalville Records (Rough Trade).

Wie? Schon wieder Kärbholz? Kam nicht gerade erst Kapitel 11: Barrikaden; und jetzt schon wieder? Wer hat sich denn da vertan?

Eine wohl kalkulierte Promokampagne oder doch ein mathematischer Totalausfall? Im Hause Kärbholz scheint mit dem ersten Lockdown der kreative Funke einen Flächenbrand ausgelöst zu haben. Abwarten was die Zeit bringt, diese jedoch nicht verschwenden war das Kredo und so hat die Band im letzten Jahr nicht nur Material für einen Longplayer komponiert. Nein, Songs für ganze zwei volle Alben sind entstanden; alle relevant und keiner, von dem man sich hätte trennen können. Der einzige Weg für Kärbholz: Double In, Double Out.

Die Songs, die in einer Episode geschrieben worden sind, wurden vor Produktionsbeginn auf die zwei Alben aufgeteilt: Kapitel 10 und Kapitel 11. Und genau in dieser Reihenfolge erfolgten die finalen Aufnahmen gemeinsam mit den Produzenten Alexander Dietz und Eike Freese. Woche um Woche wohnte, lebte und arbeitete man zusammen. Kapitel 10: Wilde Augen wurde fertiggestellt- Halbzeit – und ab in die Herstellung.

Weiter ging es mit Kapitel 11: Barrikaden und genau dem Moment, in dem sich alles ändern sollte …

Während der finalen Studiophase zum eigentlich zweiten Album Kapitel 11: Barrikaden machte sich dieses Gefühl breit … dieses Gefühl, das jeder hatte, aber niemand wagte:

Dieses zweite Album ist eigentlich das perfekte ERSTE Album. Dies sind eigentlich die Songs, mit denen man aus der Stille heraustreten will und sollte, die sich dafür einfach aufdrängten.

Kapitel 10: Wilde Augen ist rudimentärer und ungestümer. Es ist der ungezogene Bruder mit den zerrissenen Hosen. Aber auch das musikalische Bindeglied zwischen heute und gestern, erinnert es doch vielleicht am ehesten an das Album Rastlos von 2009.

Aber was tun? Kapitel 10: Wilde Augen war bereits produziert. Das Vinyl lag schon auf dem Tisch. Und darauf stand nun mal: Kapitel Zehn! Unumstößlich und unumkehrbar. Und mag hier auch niemand als mathematisches Wunderkind gelten, 10 kommt VOR 11.

Aber wie war das noch vor ein paar Jahren … “Immer mehr Herz als Verstand …“

Also was soll’s! Ihr kennt Kapitel 11? Dann lernt nun Kapitel 10, die Wilden Augen kennen. Diese Augen sind hungrig, wollen mehr und drehen sich im Kreise… da kümmert es doch am Ende nicht… dieses kleine bisschen Mathematik.

Kapitel 10: Wilde Augen Tracklist:

1. Willkommen In Der Zehnten Episode

2. Wilde Augen

3. Schwarz Auf Weiss

4. Seele Auf Der Haut

5. Halte Fest

6. Die Letzten Punks In Der Stadt

7. Leben In Monochrom

8. Der Himmel Soll Brennen

9. Chaos

10. Vagabund

11. Unsere Bar

Wilde Augen Tour 2023

05.10. Hamburg

06.10. Erfurt

08.10. Stuttgart

10.10. Saarbrücken

11.10. Lindau

14.10. Bad Breisig

Line-Up:

Torben Höffgen – Gesang

Adrian Kühn – Gitarre

Stefan Wirths – Bass

Henning Münch – Schlagzeug

