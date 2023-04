Verlosung: 3x fünf von Dieth handsignierte Autogrammkarten

Time For Metal und die Thrash Death Metal Band Dieth verlosen dreimal fünf handsignierte Autogrammkarten. Die guten Beziehungen unseres Redakteurs Juergen S. zu Rocky666, dem Ambassador For Dieth, sorgten dafür, dass wir jetzt exklusiv fünfzehn (15) handsignierte Autogrammkarten von Dieth gemeinsam verlosen können.

Die Death-Thrash-Band Dieth – bestehend aus dem mit dem Grammy Award ausgezeichneten Bassisten David Ellefson (Ex-Megadeth), dem für den schwedischen Grammy-nominierten Gitarristen/Sänger Guilherme Miranda (Ex-Entombed A.D.) und dem Schlagzeuger Michał Łysejko (Ex-Decapitated) – veröffentlicht am 02.06.2023 über Napalm Records ihr Debütalbum To Hell And Back.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 10.05.2023!

Time For Metal und Dieth wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Wednesday 10th of May 2023 12:00:00 AM