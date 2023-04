Rebellion: veröffentlichen neues Lyricvideo zu „Odin“ aus kommendem Livealbum „- X – Live In Iberia“

Am 26. Mai 2023 erscheint das erste Livealbum der Heavy Power Metal Macht Rebellion!

Nach einer ersten Single-Auskopplung, eine Liveversion des Songs Kiew, hat die Band ein neues Lyricvideo veröffentlicht. Den Clip zu Rebellions Ode an Odin seht ihr ab sofort hier:

Das mittlerweile 10. Album der Band, wurde am 15.05.2022 im berühmten Paberse Club in Valencia, Spanien, aufgezeichnet. – X – Live In Iberia wird als limitierte Vinyl Edition, CD Digipak sowie in digitalen Formaten über Massacre Records erhältlich sein.