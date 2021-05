Rebellion: veröffentlichen neue Single

Rebellion werden am 23.07.2021 ihr neues Studioalbum We Are The People bei Massacre Records veröffentlichen!

Heute haben Rebellion ihre neue Single Sweet Dreams veröffentlicht. Das dazugehörige Lyric Video kann man sich hier ansehen!

Rebellion über die neue Single:

„Der Song handelt von den Napoleonischen Kriegen und ist Teil unserer historischen Erzählung über das 20. Jahrhundert und seine nationalistischen Kriege.“

We Are The People wurde von Uwe Lulis (Accept) produziert, gemischt sowie gemastert und kommt mit einem Artwork daher, das von Björn Gooßes / Killustrations gestaltet wurde.

Das Album ist als CD Digipak, limitierte Vinyl LP in verschiedenen Farben (schwarz, blau, clear) sowie in digitaler Form verfügbar und kann hier vorbestellt werden » https://lnk.to/wearethepeople

Rebellion – We Are The People

CD Digipak

1. Voices Of War

2. Risorgimento (Tear Down The Walls)

3. Liberté, Égalité, Fraternité

4. Sweet Dreams

5. Vaterland

6. Verdun

7. Ashes To Light

8. Gods Of War

9. Shoa (It Could Have Been Me)

10. World War II

11. All In Ruins

12. We Are The People

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Risorgimento (Tear Down The Walls)

Liberté, Égalité, Fraternité

Sweet Dreams

Vaterland

Verdun

Ashes To Light

B-Side

Gods Of War

Shoa (It Could Have Been Me)

World War II

All In Ruins

We Are The People

http://www.rebellion-metal.de

https://www.facebook.com/rebellionmetal