Save The World: neues Album „Two“ via Frontiers Music veröffentlicht

Man sagt, Freiheit liegt darin, mutig zu sein. Für die versierten Profimusiker der modernen Arena-Rock-Band Save The World bedeutet das, dass sie sich aus ihrem hektischen Terminkalender die Zeit nehmen, eine Band zu gründen, die die Musik spielt, die sie lieben, und dann die guten Schwingungen mit mitreißenden Hooks und aufbauenden Botschaften weiterzugeben.

Save The World schreibt emotionsgeladene Songs mit satten, melodischen Refrains und spielt Musik, die auf Genrekonventionen verzichtet, zugunsten eines eigenen Sounds, der modern, hymnisch und erfrischend dynamisch ist.

Save The World wurde gegründet von Songwriter Dan Tracey (Gitarre, Gesang, Keyboard) und Robert Wright (Bassgitarre, Gesang, Keyboard, Taurus Pedals, Percussion, Produzent, Engineer). Dan Tracey ist hoch angesehen für sein Songwriting, seinen Gesang und sein Gitarrenspiel. Er hat Musik für große Fernsehshows und Filme komponiert, und hat mit angesehenen Musikern Auftritte absolviert und produziert – gerade spielt er Gitarre und singt bei einem Alan Parsons Live-Projekt. Robert Wright erhält Anerkennung auf der Bühne und im Studio als Multi-Instrumentalist, als Songschreiber mit verschiedensten Künstler- und Verlagsverträgen und als Produzent, der die Billboard Country Album Charts mehrfach getoppt und viele Gold- und Platinauszeichnungen erhalten hat.

Mit dem Debütalbum One, das in der Underground Rock-Welt bereits Wellen schlug, und in dem es auch einen Gastauftritt von Alan Parsons selbst gibt, und dem neuen Album Two, das sicherlich bei den neuen Rockfans Eindruck hinterlassen wird, sind Save The World eine Band, nach der man Ausschau halten sollte, wenn man Melodic Hard Rock mit Einflüssen von Progressive Musik mag.

Trackliste:

Camera Obscura

Bones

Miss Muse

Defenders Of The Faith

Daphne Blue

When Amanda Hits The Stage

Man On An Island

Longer

Denslow Park

Automaton

Illuminati

Who’s That Girl

Line-up:

Dan Tracey – Gesang, elektrische Gitarren, akustische Gitarren, Piano, Synthesizer, B3, Backgroundgesang, Percussion

Robert Wright – Schlagzeug, Percussion, Bassgitarre, Gesang, Analoge Synthesizer, Backgroundgesang, Gitarren, Streichinstrumente

https://www.facebook.com/savetheworldband

https://savetheworldband.com/