Suede Razors – No Mess No Fuss Just Pure Rock ’n‘ Roll

Artist: Suede Razors

Herkunft: USA

Album: No Mess No Fuss Just Pure Rock ’n‘ Roll

Spiellänge: 19:20 Minuten

Genre: Rock ’n‘ Roll

Release: 25.03.2022

Label: Rebellion/Cargo

Link: www.facebook.com/suederazors

Bandmitglieder:

Gesang – Darrel Wojick

Gitarre – Brian Zimmerman

Bass – Mike Thug

Schlagzeug – Eric Davenport

Tracklist:

Anchors Aweigh British Singles I’m A Rebel Stand Strong Under The Clouds Vive Le Rock

Nach dreijähriger Pause präsentieren die Suede Razors ihre neue Mini-LP No Mess No Fuss Just Pure Rock’n’Roll. Der 6-Track-Spaß beginnt mit Anchors Aweigh und geht auch gleich in die Vollen. Ich bin angenehm überrascht, wie kraftvoll das Stück von den Drums getrieben wird. Ein bisschen Motörhead-mäßig, untermischt mit dem typischen Sound aus den guten alten Elvis-Zeiten. British Singles steht dem in nichts nach. Guter kräftiger Rock, den die Rezeptoren im Ohr auf direktem Weg in die Füße schicken. Aller guten Dinge sind drei und ich bin gespannt auf die Coverversion des Accept-Klassikers I’m A Rebel, der sich nun im Player die Ehre gibt. Es bleibt mir nicht viel zu sagen, außer vielleicht: Was ein geiler Scheiß!!! Spätestens jetzt haben sie sich in mein Herz gespielt. Stand Strong beginnt wesentlich ruhiger, ein bisschen Bon Jovi-Style aus den 90ern, switched dann aber in den schon gewohnten starken Rock. Under The Clouds geht dann noch mal richtig in die Vollen, bevor mit Vive Le Rock das letzte Stück beginnt und eigentlich nichts anderes mehr übrigbleibt, als zu tanzen!