Garmarna: die schwedischen Folkrock-Pioniere kündigen Europa-Tournee an

Die schwedischen Folkrock-Pioniere Garmarna kündigen eine brandneue Europatournee für den Herbst 2022 an.

Die Live-Rituale beginnen am 10. September in Warschau und führen die Band zusammen mit Trobar De Morte zum Medieval Festival in Val es Dunes nach Frankreich, wo der letzte Vorhang der Fall Tour 2022 fällt.

In Deutschland ist das Live-Paket in Berlin, Hamburg, Oberhausen und Wiesbaden zu erleben.

Garmarna kommentieren: „Wir sind extrem glücklich, diese Tournee zu machen. Seit wir die Kickstarter-Kampagne gestartet haben, aus der Förbundet hervorging, waren wir begierig darauf, unser Publikum wieder zu treffen. Wir haben lange darauf gewartet, aber jetzt ist es endlich so weit, und wir sind begeistert. Seid versichert, dass wir sowohl mit unserem neuen Material als auch mit einigen der Oldies für Furore sorgen werden.“

Garmarna präsentieren live ihr aktuelles Album Förbundet, das am 6. November 2020 bei Season of Mist veröffentlicht wurde. Seit mehr als 25 Jahren erfinden die schwedischen Folk-Rock-Pioniere immer wieder neu, was in der skandinavischen Tradition verwurzelte Musik ausmacht. Das neue Album Förbundet, zugleich das Debüt der Band beim neuen Label Season of Mist, ist ein knallhartes Album, das die Grenzen des traditionellen Folk verschiebt und die Seele von Garmarna definiert.

Trobar De Morte aus Barcelona haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem der spektakulärsten Acts der internationalen Pagan Szene entwickelt. Das Fantasy-Phänomen laboriert mit düsteren Klängen, inspiriert von altherkömmlicher europäischer Folklore. Geschichten von Hexen, Feen oder antiken Gottheiten werden auf Spanisch, Englisch oder auch mal Lateinisch vorgetragen. Die Band spielte auf relevanten Festivals und tourte – unter anderem als Support von Faun – durch ganz Europa.

2017 ging die Truppe als Co-Headliner auf eine ausgedehnte Reise mit The Moon And The Nightspirit und sammelte weitere Bühnenerfahrung. 2020 haben Trobar De Morte ihr neuestes Album The Book Of Shadows veröffentlicht. Eine faszinierende Sammlung von Legenden und Geschichten, eingebettet in eine Wolke aus düsterer Mystik und esoterischen Traditionen. Auf der Bühne zelebrieren Trobar De Morte ein einzigartiges Spektakel. Mit exotischen Tänzen und verschwörerischen Ritualen, die das Publikum sofort in ihren Bann ziehen und die Konzerte der Band zu einem Erlebnis der ganz besonderen Art machen.