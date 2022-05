Savatage: veröffentlichen weitere LPs aus ihrem Backkatalog

Im Laufe ihrer Karriere, die sich über zwölf Alben und unzählige Live-Auftritte erstreckte, wurden Savatage zu einer Band von erstaunlicher Kraft und grenzenloser Kreativität. Gegründet von Jon und Criss Oliva in den frühen 80er-Jahren, etablierte sich die Band schnell an der Spitze der Hardrock-Welt. Vor allem durch die Zusammenarbeit mit dem versierten Produzenten und Visionär Paul O’Neill gelang es ihnen schon bald, einen ganz eigenen Sound zu entwickeln: Mit ihrer Mischung aus wilden Metal-Riffs, eindringlichen Orchestrierungen und einem ausgeprägten Sinn für Melodie definierten Savatage die künstlerischen Grenzen ihres Genres neu und erspielten sich so eine große weltweite Anhängerschaft.

Im August 2021 startete die umfangreiche Wiederveröffentlichung des gesamten Studioalbum-Backkatalogs von Savatage in chronologischer Reihenfolge auf hochwertigen 12″-LPs via earMUSIC. Sirens, The Dungeons Are Calling, Power Of The Night, Fight For The Rock und Hall Of The Mountain King kehrten bereits nach und nach auf feinstem Vinyl zurück in die Plattenläden.

Nun werden der sorgfältig kuratierten Vinyl-Reissue-Serie zwei weitere musikalische Meilensteine der Band hinzugefügt: Gutter Ballet (1989) und Streets – A Rock Opera (1991).

Savatages 1989er Studioalbum Gutter Ballet erkundet progressive Klangwelten. Sogar das königlich anmutende Cover des Albums zeigt die kontinuierliche musikalische Entwicklung der Band. Um Produzent Paul O’Neill zu zitieren: „Savatage waren dabei, sich von einer Heavy-Metal-Band zu mehr als einer Heavy-Metal-Band zu entwickeln. Auf Mountain King hatten wir mit einer etwas symphonischeren, progressiveren Seite gespielt, aber wir hatten es nicht so weit getrieben wie auf Gutter.“

Mit ihrem ersten Konzeptalbum Streets – A Rock Opera gingen sie sogar noch einen Schritt weiter.

Jeder Fan glaubt, dass seine Lieblingsband einen krönenden Höhepunkt hat, ein Opus Magnum, ein definierendes künstlerisches Statement. Für viele eingefleischte Savatage-Fans ist dieser Meilenstein Streets. Die 1991 erschienene, erste Rockoper der Band erzählt von einem Rockstar, der die Dämonen seiner drogenabhängigen Vergangenheit überwindet, um spirituelle Erlösung zu finden. Das Album brachte einen der beliebtesten Songs der Band hervor, eine epische Erlösungsgeschichte mit dem Titel Believe. Es ist zudem das letzte Savatage-Album, auf dem Jon Oliva als Leadsänger neben seinem verstorbenen Bruder, dem Gitarristen Criss Oliva, zu hören ist.

Gutter Ballet und Streets – A Rock Opera erschienen am 06.05.2022, als streng limitierte, schwere 12″ LP-Sammler-Edition sowie auf 180g schwarzem Vinyl, jeweils im attraktiven Gatefold.

Savatage – Meister der Metal-Dramaturgie

Die amerikanischen Heavy-Metal-Legenden Savatage gelten als eine der einflussreichsten Bands ihres Genres überhaupt. 1981 von den Brüdern Jon und Criss Oliva in Florida gegründet, traf die Band Mitte der 1980er-Jahre während einer gemeinsamen Europa-Tour mit Motörhead auf den Produzenten Paul O’Neill – und der Rest ist Geschichte.

Unter den Fittichen des versierten Produzenten und Visionärs O’Neill gelang es der Band schon bald, sich in die Riege ihrer Vorbilder Rainbow, UFO oder Rush einzureihen und dabei ihren ganz eigenen Sound zu entwickeln.

Das Erstlingswerk Sirens aus dem Jahr 1983 wurde ebenso wie der Nachfolger The Dungeons Are Calling (1984) von Jim Morris und Dan Johnson produziert, rasch folgten die Alben Power Of The Night (1985) und Fight For The Rock (1986), ehe unter O’Neills Feder Hall Of The Mountain King (1987) und Gutter Ballet (1989) herauskamen, die schnell Kultstatus erlangten.

Nach der Veröffentlichung des Konzeptalbums Streets – A Rock Opera (1991) gab Jon Oliva das Mikrofon aus gesundheitlichen Gründen an Zak Stevens ab, schlüpfte aber für Edge Of Thorns gemeinsam mit seinem Bruder Criss Oliva und Paul O’Neill in die Rolle des Produzenten und blieb so der Band weiterhin treu. Das 1993 veröffentlichte Album ist nicht nur das erste mit Stevens als Sänger, sondern auch das letzte Savatage-Release mit Criss Oliva als Gitarrist, ehe nach seinem tragischen Unfalltod Testament-Gitarrist Alex Skolnick die Leadgitarre für Handful Of Rain (1994) übernahm; die dazugehörige Tour war die erste mit Jeff Plate als Drummer.

1995 releaste die Formation Stevens/Oliva/Plate mit Dead Winter Dead unter Mitwirkung der Gitarristen Al Pitrelli und Chris Caffery erneut ein Konzeptalbum, das zugleich den Grundstein für das international bekannte Projekt Trans-Siberian Orchestra (TSO) legte.

Bis heute touren die Mitglieder von Savatage mit TSO regelmäßig durch die USA und erreichen allein mit ihren aufwendigen orchestralen Christmas Shows Millionen von Fans.

Nach The Wake Of Magellan (1997) veröffentlichten Savatage 2001 ihr bis dato letztes Studioalbum Poets And Madmen. Nach einer zwölfjährigen Pause trat die Band 2015 noch einmal auf dem Wacken Open Air auf, wo sie eine spektakuläre Doppelshow mit TSO spielte, die ebenso wie die Musik der Kultband bis heute Maßstäbe für Live- und Album-Konzeptionen setzt.

2021 wird der heiß begehrte Backkatalog von Savatage auf Vinyl durch earMUSIC/Edel neu aufgelegt – die Legende lebt weiter.