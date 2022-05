Fire From The Gods: im Juni live in Deutschland

Die hochgelobten Labelkollegen von Five Finger Death Punch und Papa Roach sind in diesem Sommer auf großer Festival-Tour durch Europa mit Auftritten unter anderem beim Hellfest, Graspop Metal Meeting, Dowload UK, Nova Rock und Rock Am Ring / Rock Im Park.

Zeit genug für zwei exklusive Headline-Shows von Fire From The Gods in Deutschland im Juni in Stuttgart und Rostock. Tickets für die beiden Shows sind ab sofort überall erhältlich.

Für manche Künstler ist das Musikmachen keine Wahl, sondern wird von etwas angetrieben, das größer ist als sie selbst. Dies trifft zweifellos auf Fire From The Gods zu, die auf ihrem zweiten Album American Sun den Slogan „In Us We Trust“ gewählt haben, was bedeutet, dass „wir, das Volk“, für den Wandel verantwortlich sind; ein vereinigendes Statement, um zu verhindern, dass die Gesellschaft dem wachsenden Unbehagen erliegt, das durch seelenfressende Technologie, spaltende Politik und Umweltzerstörung hervorgerufen wird. „Mit dieser Platte wollen wir deutlich machen, dass unsere Unterschiede und unsere Herkunft nicht bestimmen müssen, wer wir sind“, erklärt Frontmann AJ Channer. „Wie bei [2016’s] Narrative erzähle ich die Geschichte aus meiner Perspektive, aber es ist eine Geschichte, mit der sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten identifizieren können, in dem Sinne, dass wir alle vor den gleichen Herausforderungen stehen… und der einzige Weg, sie zu überwinden, ist, sie gemeinsam anzugehen.“

Fire From The Gods haben einige Höhen und Tiefen erlebt, seit die Band aus Austin, Texas, vor drei Jahren ihr von David Bendeth (Breaking Benjamin, Paramore) produziertes Debüt veröffentlichte. Seitdem ist die Band, zu der auch Schlagzeuger Richard Wicander, die Gitarristen Drew Walker und Jameson Teat sowie Bassist Bonner Baker gehören, ununterbrochen mit Acts wie Sevendust und Of Mice & Men getourt, hat auf Festivals von der Vans Warped Tour bis zum größten Rockfestival des Landes, Rock On The Range, gespielt, ihr Debüt The Narrative Untold mit neuen, von Jonathan Davis (Korn) produzierten Songs wiederveröffentlicht und ihre Botschaft an Fans in aller Welt verbreitet. Doch anstatt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, verdoppelten sie ihre Botschaft mit American Sun, ihrem ersten Album nach der Unterzeichnung bei Better Noise (auch bekannt als Eleven Seven Music Group). „Ich denke, diese Platte ist viel persönlicher, weil ich viel offener darüber gesprochen habe, wer ich bin und womit ich zu kämpfen hatte“, erklärt Channer. Channer verbrachte seine Kindheit in London, New York, Los Angeles, Norfolk und Ghana, was ihm eine einzigartige Perspektive auf die Welt verschaffte, doch die Themen, mit denen er sich auseinandersetzte, wie Angst, Depression, Wut, Ablehnung und Verlust, sind universell.