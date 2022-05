John Watts Solo: “Red Skies Over Paradise Celebration”-Tour 2022

Im Mai 2022 geht John Watts auf Fischer-Z Solo-Tour und präsentiert in dieser speziellen Konzertserie das komplette Album Red Skies Over Paradise live, gefolgt von einer zweiten Hälfte, in der die Zuschauer die Songs, die er spielt, im Vorfeld aus einer Liste von 120 Songs auswählen.

Auf der Solo-Tour wird es außerdem eine Rarität geben: John hat das gesamte Red Skies Over Paradise solo neu aufgenommen und wird dies unter dem Titel Red Skies Over Paradise – The Berlin Sessions als limited Edition exklusiv bei den Shows anbieten.

Das Album Red Skies Over Paradise wurde 1981 herausgebracht und enthält diverse Hits, die Fischer-Z bekannt gemacht haben, wie Marliese und Berlin.

Der neue Fischer-Z Band-Song Rely in der Tradition von John Watts politischer Songs wurde am 29. April veröffentlicht. Dazu der Song Berlin vom neuen Soloalbum Red Skies Over Paradise – The Berlin Sessions.

John Watts – Fischer-Z Solo:

Red Skies Over Paradise Celebration Tour 2022

12.05.2022 Oldenburg • Kulturetage

13.05.2022 Bocholt • Textilfabrik

15.05.2022 Bebra • Lokschuppen

16.05.2022 Nürnberg • Hirsch

17.05.2022 Augsburg • Spectrum

18.05.2022 Ludwigsburg • Scala

20.05.2022 München • Ampère

21.05.2022 Tübingen • Sudhaus

22.05.2022 Koblenz • Café Hahn

24.05.2022 Münster • Hot Jazz Club

25.05.2022 Darmstadt • Centralstation

26.05.2022 Karlsruhe • Tollhaus

27.05.2022 Worpswede • Music Hall

