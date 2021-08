Fischer-Z: neues Album „Til The Oceans Overflow“ erscheint am 08.10.2021

Das neue Album Til The Oceans Overflow knüpft an das 40-jährige Jubiläum von Fischer-Zs ikonischem Red Skies Over Paradise-Album von 1981 an. Es spielt wieder in Berlin und kontrastiert die persönlichen, politischen und gesellschaftlichen Veränderungen zwischen 1980 und 2020. Das Internet und die sozialen Medien haben die Freiheiten und die Manipulierbarkeit der Menschen über die Jahre radikal beeinflusst. Charaktere, die in den Liedern der 1980er-Jahre erwähnt wurden, werden nun 40 Jahre später wieder aufgegriffen, um einige dieser Veränderungen zu veranschaulichen.

Die Grundlagen des neuen Albums wurden von Gründungsmitglied/Frontmann John Watts in den berühmten Hansa Studios in Berlin aufgenommen. Aufgrund der Covid-Pandemie steuerte seine internationale Band Teile der Aufnahmen von zu Hause aus bei, die nun in dieser Produktion enthalten sind. (Das Video zur Lead-Single „Same Boat“ beschreibt die Ungleichheiten, die der medizinischen Behandlung innewohnen.)

John Watts, das Herz und die Seele der sich ständig weiterentwickelnden Fischer-Z, der per Definition ein Live-Performer ist, hat die letzten anderthalb Jahre damit verbracht, dieses neue thematische Band-Album zu machen. Er ist mehr denn je bestrebt, die neuen Songs zusammen mit all seinen alten Hits wie So Long, The Worker oder Marliese bei den kommenden Shows zu promoten!

Tracklist:

1 Choose

2 Brian

3 Romance Can Last Forever

4 Cuban Rain Falling

5 Waterside

6 The Selfish Mirror

7 Til The Oceans Overflow

8 Narcissus Took Me Down

9 Big Orange Sun

10 Oh, Comparison

11 Dystopia’s Here

12 A.I.Owns.U.

Mehr Infos unter: fischer-z.com/epk

Tourdaten:

04.09. BE-Aarschot, Cristal Open Air

10.09. UK-London, Nell’s

11.09. UK-Manchester, The Factory

17.10. Krefeld, Kulturfabrik

18.10. Hamburg, Fabrik

19.10. Berlin, Columbia Theater

21.10. Karlsruhe, Tollhaus

22.10. Freiburg, Jazzhaus

24.10. Frankfurt, Batschkapp

25.10. Stuttgart, Im Wizemann

26.10. Hannover, Capitol

27.10. Osnabrück, Rosenhof

28.10. Bremen, Schlachthof

29.10. Köln, Kantine

19.11. A-Dornbirn, Conrad Sohm

20.11. A-Innsbruck, Treibhaus

21.11. A-Salzburg, Rockhouse

23.11. A-Wien, WUK

24.11. NL-Hengelo, Metropool

26.11. NL-Amersfoort, Fluor

27.11. NL-Leeuwarden, Zalen Schaaf

28.11. NL-Zoetermeer, De Boerderij

11.01. NL-Amsterdam, Paradiso