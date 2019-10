Fischer-Z: ab 23.10. auf Deutschlandtour

„Das ist keine Oldies Band“, sagt John Watts trotzig nach 40-jähriger Bandgeschichte. Fischer-Z sind immer noch im Stande, das Publikum mit Perfomance-Art-Shows und abgefahrenen Versionen der Highlights ihres Repertoires herauszufordern. Und die Band schreibt weiterhin an ihrer Geschichte mit neuer Musik, so wie ihr aktuelles Album Swimming In Thunderstorms, das am 13.09. veröffentlicht wurde.

Swimming In Thunderstorms ist ein Album aus dem Hier und Jetzt in Musik und Geist. Nach der ersten Single Big Wide World erschien nun Love Train Drama.

„Ich denke Leben ist Bewegung“, sagt Watts. „Ich möchte einfach immer in Bewegung sein und weiter wachsen. Am Ende bist Du immer nur so gut wie dein letztes Projekt. Das ist was mich antreibt“. Fischer-Z ist eine Band, die für ihre ausdrucksstarken Songs, poetischen Texte, klugen Kommentare zu sozialen und politischen Themen und experimentelle Strukturen bekannt ist. Ihre 42-jährige Karriere umfasst 20 veröffentlichte Alben, über 3000 Konzerte weltweit, bei denen sie unter anderem neben Künstlern und Bands wie James Brown, The Police, den Dire Straits und Bob Marley auf seiner finalen Festival Tour in Europa auftraten. Sie verkauften zwei Millionen Alben und arbeiteten mit Künstlern wie Peter Gabriel, Steve Cropper und den Dexy´s Midnight Runners zusammen.

Während Fischer-Z vier Dekaden dekadenter und trotziger Ästhetik reflektieren, zeigt Watts eine leicht unpunkige Sentimentalität: „Ich bin ein Künstler in Wort und Musik, und für mich ist es ein großes Privileg immer noch Songs schreiben zu können. Ich habe das Gefühl mit dem Älterwerden meine besten Sachen zu machen und ich habe immer noch die Energie, das ist fantastisch.“

Fischer- Z sind im Oktober und November auf Deutschlandtour.

Tourdaten:

23.10.2019 – Hamburg, Große Freiheit 36

24.10.2019 – Berlin, Columbia Theater

25.10.2019 – Hannover, Capitol

26.10.2019 – Osnabrück, Rosenhof

28.10.2019 – München, Backstage Halle

29.10.2019 – Stuttgart, Im Wizemann (Halle)

30.10.2019 – Nürnberg, Hirsch

31.10.2019 – Bensheim, Musiktheater REX

02.11.2019 – Bremen, Kulturzentrum Schlachthof

03.11.2019 – Köln, Die Kantine

04.11.2019 – Bochum, Zeche Bochum

05.11.2019 – Aschaffenburg, Colos-Saal

