Savatage – The Wake Of Magellan (Vinyl Re-Release)

Artist: Savatage

Herkunft: Tampa, USA

Album: The Wake Of Magellan (Vinyl Re-Release)

Spiellänge: 60:06 Minuten + Bonusmaterial

Genre: Progressive Metal, Heavy Metal, Power Metal

Release: 23.09.2022

Label: earMUSIC/Edel

Link: https://savatage.com/

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang, Keyboard, Klavier – Jon Oliva

Gesang – Zachary Stevens

Gitarre – Chris Caffery

Gitarre – Al Pitrelli

Bass – Johnny Lee Middleton

Schlagzeug – Jeff Plate

Tracklist:

The Ocean Welcome Turns To Me Morning Sun Another Way Blackjack Guillotine Paragons Of Innocence Complaint In The System (Veronica Guerin) Underture The Wake Of Magellan Anymore The Storm The Hourglass Turns To Me (Live in Neu Isenburg 1997)

Die Vinyl Re-Release Serie der amerikanischen Progressive Heavy Metal und Power Metal Band Savatage steht kurz vorm Ende. Heute steht mit The Wake Of Magellan das vorletzte Album auf dem Programm, welches am 23.09.2022 über earMUSIC/Edel veröffentlicht wurde und die Werke aus dem Hause Atlantic Records komplettiert. Bis auf das Debüt und die letzte Platte stammen alle Alben aus der Presse des Labels. Fans, die Angst haben, ihre Sammlung aufgrund dieser Konstellation nicht voll zu bekommen, denen darf gesagt sein, dass die Serie zu Weihnachten mit Poets & Madmen den Abschluss findet. Somit stehen sowohl das letzte Langeisen als auch Sirens gemeinsam neben den anderen neun Alben.

The Wake Of Magellan setzte den Weg der Band konsequent fort und greift dabei die bekannten Metalsäulen auf, um diese weiter in verstrickte Rockklänge zu entführen. Starke Lyrics, lebhafte Elemente und die Poesie von Paul O’Neills erschaffen in den über 60 Minuten ein Werk, das besonders beim melodischen Heavy Metal Volk ankommt. Mit dem Hang zum progressiven Rock und vollgepackten Keyboardpassagen springen die Musiker in ein dichtes Spinnennetz aus liebevollen Hymnen und wahnsinnigen Atmosphären. Höhepunkte kann man viele ausmachen. Vom Opener The Ocean, über Paragons Of Innocence bis hin zum Titeltrack The Wake Of Magellan oder auch dem kürzeren Intermezzo The Storm – alles passt zusammen. Jon Olivas Sprung in die Rockoper ist nicht nur geglückt, sondern stieß mit dem Silberling weitere Türen auf. Dramatisch lässt das dritte Konzeptalbum keine Fragen aufkommen. Die Savatage der ersten Tage bleiben Schnee von gestern und der Sprung zu neuen Ufern macht die Amerikaner nicht nur unglaublich vielseitig – die Entwicklung innerhalb von zehn Studioalben und 14 Jahren kann als bombastisch bezeichnet werden. The Wake Of Magellan erschien im September als exquisite 33rpm Doppel-LP auf 180 g Vinyl in den Regalen und wird um eine limitierte Sammleredition auf transparent-orangenem Vinyl ergänzt, der ein lentikularer Druck des maritimen Cover-Gemäldes beiliegt. Der Clou: Je nach Betrachtungswinkel bewegt sich das abgebildete Schiff. Beiden Editionen gemeinsam sind ein Mastering extra für Vinyl, das hochwertige Gatefold sowie ein aufwendig illustriertes 12-seitiges LP-Booklet.