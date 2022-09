Savatage – Dead Winter Dead (Vinyl Re-Release)

Artist: Savatage

Herkunft: Tampa, USA

Album: Dead Winter Dead (Vinyl Re-Release)

Spiellänge: ca. 64 Minuten

Genre: Progressive Metal, Heavy Metal, Power Metal

Release: 23.09.2022

Label: earMUSIC/Edel

Link: https://savatage.com/

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang, Keyboard, Klavier – Jon Oliva

Gesang – Zachary Stevens

Gitarre – Chris Caffery

Gitarre – Al Pitrelli

Bass – Johnny Lee Middleton

Schlagzeug – Jeff Plate

Tracklist:

Overture Sarajevo This Is The Time (1990) I Am Starlight Doesn’t Matter Anyway This Isn’t What We Meant Mozart And Madness Memory (Dead Winter Dead Intro) Dead Winter Dead One Child Christmas Eve (Sarajevo 12/14) Not What You See The Storm – This Is The Time (Live in Neu Isenburg 1997)

Stück für Stück durchs Repertoire von Savatage. Die Vinyl Re-Release Serie führt uns langsam, aber sicher auf die Zielgerade der amerikanischen Progressive Metal Band. Auf den letzten Werken weichen die Heavy Klänge immer mehr den progressiven wie bombastischen Klängen. Den Kontakt zum Power Metal verloren, dreht Jon Oliva mit seinen Männern in sehr melodische Regionen ab. Der Vorreiter für Trans Siberian Orchestra wird geboren. Dead Winter Dead, rockig, mit dem Fokus auf starke Vocals, lässt den Gitarren sehr viel Platz, um Cinema-dramatische Atmosphären zu erzeugen. Seit dem 23.09.2022 kann man den Silberling auf dem schwarzen Gold neben die anderen Platten stellen, um die Diskografie lückenlos vollzubekommen. Chris Caffery kehrte als Gitarrist zu Savatage zurück, bereits auf der Tour zum Album Gutter Ballet war er ein Teil des Line-Ups. Mit Jeff Plate wurde auch ein neuer Schlagzeuger gefunden, das war jedoch noch nicht alles – mit Al Pitrelli stieg zusätzlich ein zweiter Gitarrist ein. Die neue Epoche der Amerikaner wurde somit nicht nur musikalisch vollzogen, sondern auch mit einem neuen Gefüge innerhalb der Truppe.

Dead Winter Dead kann als hochwertige 33 rpm Doppel-LP auf 180 g-Vinyl im Gatefold sowie als streng limitierte Sammleredition auf rotem Vinyl, die eine Replik des Europa-Tourplakats von 1996 enthält, erworben werden. Beide Editionen wurden für Vinyl gemastert und das Original-Cover-Design wurde um ein erweitertes Artwork samt 16-seitigem LP-Booklet angereichert. Nach dem flinken Start macht Sarajevo schnell Spaß, der verstrickte Starlight setzt einen satten Höhepunkt und Doesn’t Matter Anyway wird auf Abwegen erschreckend thrashig. Weitere Nummern, die im Zuge von Dead Winter Dead genannt werden müssen, sind I Am, der Titeltrack Dead Winter Dead sowie Mozart And Madness. Nicht zu vergessen: das Instrumental Christmas Eve (Sarajevo 12/24), welches an Weihnachten 1995 einen unerwarteten Radiohit in den USA landete. Obwohl die Amerikaner in Deutschland stets die besten Chartplatzierungen hatten, fressen ihnen seit einigen Jahren ausgerechnet ihre Landsleute aus den Händen. Das gilt insbesondere für Trans Siberian Orchestra. Der Song Christmas Eve (Sarajevo 12/24) bekommt dieses Jahr, da bin ich mir sicher, zur Weihnachtszeit eine ganz neue symbolische Bedeutung. Der Song ist ein Medley aus dem ukrainischen Weihnachtslied Carol Of The Bells und dem Lied God Rest Ye Merry Gentleman und dürfte unseren Freunden im Osten Europas in der dunklen Jahreszeit weiter die nötige Hoffnung spenden. Not What You See lässt das Originalalbum auslaufen. Als Bonus bekommt Dead Winter Dead den Titel The Storm – This Is The Time (Live in Neu Isenburg 1997) mit auf den Weg.