Rebellion: geben Neuigkeiten zur aktuellen Tour bekannt

Am 23.07.2021 erschien das neue Rebellion Album We Are The People via Massacre Records. Desweiteren gibt die Band ihre aktuellen Tourdaten bekannt. Gemeinsam mit Elvenpath, Liquid Fire und Turbokill ist Rebellion im Herbst mit neuer Besetzung unterwegs. Aktuell teilt die Band jedoch mit, dass das Konzert in Berlin (25.09.2021) leider ausfallen muss.

Dafür dürfen sich die Power Metal Fans in Mannheim auf ein tolles Event freuen. Am 02.10.2021 spielen Rebellion zusammen mit den Italienern Tarchon Fist im 7er Club beim Heavy Headbanger’s Fest..