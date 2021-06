Rebellion: präsentieren „Liberté, Égalité, Fraternité“

Alle guten Dinge sind vier. Nachdem bereits drei Lyric-Videos als Vorboten für das neue Rebellion-Album We Are The People dienten, erscheint heute das offizielle Video zum Song Liberté, Égalité, Fraternité. Bei dem Clip führte Jan Schneider die Regie, Kamera Dennis Luka.

Trotz der aktuellen Situation durch das Corona Virus haben sich Rebellion nicht unterkriegen lassen und fleißig hinter den Kulissen an neuem Material gearbeitet. Mit frischer Besetzung ging es dann in der konzertfreien Zeit an das Schreiben neuer Songs und die Aufnahmen.

Am 23.07.2021 wird das neue Album veröffentlicht. We Are The People wurde von Uwe Lulis (Accept) produziert, gemischt sowie gemastert. Das Artwork stammt erneut von Björn Gooßes / Killustrations.

Album Tracklist:

Voices Of War Risorgimento (Tear Down The Walls) Liberté, Égalité, Fraternité Sweet Dreams Vaterland Verdun Ashes To Light Gods Of War Shoa (It Could Have Been Me) World War II All In Ruins We Are The People

Rebellion Line-Up:

Michael Seifert – Gesang

Fabricio Constantino – Gitarre

Martin Giemza – Gitarre

Tomi Göttlich – Bassgitarre

Sven Tost – Schlagzeug