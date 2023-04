Rebellion: Premieren Video Clip zu „Kiew“ aus kommendem Livealbum „- X – Live In Iberia“

Am 19. Mai 2023 erscheint das erste Livealbum der Heavy Power Metal Macht Rebellion! – X – Live In Iberia wird als limitierte Vinyl Edition, CD Digipak sowie in digitalen Formaten über Massacre Records erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich.

– X – Live In Iberia, das mittlerweile 10. Album der Band, wurde am 15.05.2022 im berühmten Paberse Club in Valencia, Spanien, aufgezeichnet. Nun haben Rebellion daraus eine erste Single veröffentlicht, eine Liveversion des Songs Kiew! Den Clip seht ihr ab sofort hier:

Die Band kommentiert: „Eigentlich beschäftigt sich der Song Kiew mit der Rolle und Funktion der Stadt in der Wikingerzeit. Hier konnten sich die nordischen Schiffsbesatzungen auf ihrem Weg von Schweden nach Byzanz (Miklagard) ausruhen, bevor die schwierigen und gefährlichen Stromschnellen des Flusses Dnjepr bewältigt werden mussten.

Grundsätzlich sind wir keine Freunde von politischen Aussagen in Songtexten und würden uns auch nicht als politische Band sehen. Aus unserer Sicht ist dieser Krieg jedoch ein so brutaler Bruch mit allem, was Europa seit dem 2. Weltkrieg gelernt zu haben schien. Ein Bruch mit allem, was für die längste Periode des Friedens (und Wohlstands) in Europa nach 1945 verantwortlich war. Nachdem wir uns auf unserer letzten Veröffentlichung We Are The People mit den Kriegen und Verbrechen des 19. und 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt hatten, sahen wir es als unsere Pflicht an, hier klar Stellung zu beziehen.“

– X – Live In Iberia Tracklist:

1. Voices Of War

2. Liberté, Egalité, Fraternité

3. Sweet Dreams

4. Sweden

5. God Of Thunder

6. Vaterland

7. Odin

8. Verdun

9. A Fool’s Tale

10. Kiew

11. Arise

12. Born A Rebel

13. Letters Of Blood

14. Ala Germanica

15. The Clans Are Marching

