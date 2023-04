Metallica: kommen in sechs Wochen nach Hamburg und im nächsten Jahr nach München

Metallica gehen 2023 und 2024 auf Tour und spielen in diesem Rahmen jeweils ein Doppelkonzert pro Jahr in Deutschland. Die Shows werden in Hamburg und München stattfinden. Das sind die Termine im Überblick:

26.05.2023 – Hamburg, Volksparkstadion

28.05.2023 – Hamburg, Volksparkstadion

24.05.2024 – München, Olympiastadion

26.05.2024 – München, Olympiastadion

Auf der M72 World Tour 2023-2024, die weltweit von Liquid Death und Live Nation präsentiert wird, werden Metallica in jeder Stadt ein Doppelkonzert mit zwei komplett unterschiedlichen Setlisten und Support Lineups spielen. In Deutschland finden Doppelshows in Hamburg, Volksparkstadion 2023 und in München, Olympiastadion 2024 statt.

Die M72 Tour bietet ein neues, kühnes Bühnenkonzept, bei dem der berühmte Metallica Snake Pit in die Mitte der Bühne verlegt wird. Auf der Tournee 2023-2024 ermöglicht das „I Disappear“-Ticket den Zugang gleich zu mehreren Metallica-Shows in anderen Städten. Fans unter 16 Jahren wird eine Ermäßigung gewährt.