Kings Never Die: veröffentlichen Single und Video zu „Make Them Anymore“

Kings Never Die präsentieren ihre neue Single Make Them Anymore. Das offizielle Video zum Song gibt es hier:

Bereits die erste Single aus dem kommenden Album All The Rats gibt die Richtung vor, welche die Fans von den neuen Kings Never Die Songs erwarten dürfen. Make Them Anymore ist ein fettes Brett mit schroffen Gitarrenriffs und wütenden Vocals, gepaart mit einem Groove der den Song zum potenziellen Clubhit macht.

Die aus New York, New Jersey und Pennsylvania im Nordosten der USA stammenden Kings Never Die bewegen sich auf dem schmalen Grat zwischen positiven, aufbauenden Botschaften und todernsten Themen. Eine musikalische und textliche Mischung aus Hardcore, Punk, Metal mit Chat- oder Mitsingpassagen. In den Worten der Band: „Wir lieben es, gemeinsam Musik zu machen, und das ist es, was dabei herauskommt“.

Kings Never Die bestehen aus den Mitgliedern Dylan Gadino (Gesang), Dan Nastasi (Gitarre/Gesang), Danny Schuler (Schlagzeug), Larry Nieroda (Gitarre) und Evan Ivkovich (Bass).

Einige werden Dan Nastasi vielleicht von seiner früheren Arbeit bei Dog Eat Dog (ABK-Ära) und davor bei Mucky Pup kennen. Danny Schuler natürlich als Schlagzeuger bei Biohazard und Evan „One“ Ivkovich als Bassist bei Wisdom In Chains. Obwohl Fans dieser Bands sicher nicht enttäuscht sein werden, wollen Kings Never Die unabhängig von ihrem Band-Resümee komplett für sich stehen. Nastasi fügt hinzu: „Es geht nur darum, was wir jetzt machen, obwohl wir die Leute und Bands, mit denen wir gespielt haben, lieben und respektieren, sollten die Leute Kings Never Die nur nach diesem neuen Album und The Now beurteilen. Natürlich hoffen wir, dass die Leute, die mögen, was wir in der Vergangenheit individuell gemacht haben, es mögen, aber macht keine Fehler, es gibt keine Abkürzungen oder das Reiten auf vergangenen Erfolgen. Wir haben diese Band von Grund auf kultiviert, wir stecken die Arbeit rein und lieben, was wir tun und was wir hier geschaffen haben.“

Die zehn Tracks des neuen Albums bieten eine Mischung aus einprägsamen Hardcore/Punk-Riffs und ein sicheres, klassisches Album All The Rats.

All The Rats Tracklist:

1. Stay True

2. Stand For It All

3. This One’s For You

4. Were We Friends At All?

5. Make Them Anymore

6. All The Rats

7. Never In My Eyes

8. We Need The Truth

9. The Juice

10. Side By Side

Links:

Official Site https://kingsneverdieofficial.com/

Facebook https://www.facebook.com/KingsNeverDieBand/