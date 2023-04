Kings Never Die: veröffentlichen Single und Video zu „Stay True“

Die zweite Single aus dem kommenden Kings Never Die Studioalbum All The Rats (Metalville / Rough Trade – VÖ 26.05.) und sicherlich eine der kommenden Hymnen der Hardcore-Punk-Community. Treibende Beats, satte Riffs, emotionale Vocals und ein Refrain für die Ewigkeit.

Das offizielle Video zum Song gibt es hier:

Gitarrist Dan Nastasi über den Song: „Stay True is as simple as it comes. Stay true to yourself and the ones you love – the inner fight to keep yourself healthy and happy, and being true those that have been true to you.“

