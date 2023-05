Kings Never Die: veröffentlichen Single und Video zu „This One’s For You“

Kings Never Die präsentieren ihre neue Single This One’s For You. Der Song stammt vom kommenden neuen Studioalbum All The Rats, das am 26.05. veröffentlicht wird.

Das offizielle Lyric-Video kann hier angeschaut werden

Funky Grooves verschmelzen mit NY Hardcore. Der hymnenmäßige Mitsingrefrain macht aus This One’s For You einen zukünftigen Genreklassiker. Mit dieser dritten Single aus dem kommenden Studioalbum All The Rats ist der Band um die beiden Szenelegenden Dan Nastasi (Dog Eat Dpg / Mucky Pup) und Danny Schuler (Biohazard) der nächste große Wurf gelungen und wird das Ansehen von Kings Never Die auf die nächst Popularitätsebene heben.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: