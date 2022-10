King Buffalo – Regenerator

Das fünfte Studioalbum von King Buffalo soll als Regenerator die verbrauchten Gedanken auffrischen und im schwungvollen Takt des Psychedelic Rock wiederbeleben. Das Trio – Sean McVay an der Gitarre und Mikrofon, Dan Reynolds am Bass sowie Synthesizer und Schlagzeuger Scott Donaldson – konnte mit seinen letzten Veröffentlichungen überzeugen. Das letzte Werk Acheron wurde erst im letzten Jahr veröffentlicht und genau an dieses wollen die Männer aus New York anknüpfen. Über weite Strecken lebt die Kunst der Amerikaner von instrumentellen Duellen, die oft harmonisch den Wasserfall hinunterstürzen. Schwungvoll, mit genug offenen Passagen müssen King Buffalo nicht zwingend auf jeden Topf einen Deckel drauf machen. Fragen bildet diese Konstellation – das bleibt nicht aus und auch die Entwicklung gegenüber dem letzten Langeisen Acheron spürt man nicht. Eher knüpft Regenerator genau da an, wo der Vorgänger den Hörer in der Traufe hat stehen lassen. Ohne Ziel bleibt ein wirkliches Ende verwehrt. Doch braucht es immer einen Grund, ein Ziel oder noch schlimmer, einen Zwang? King Buffalo entschleunigen, lassen Platz zum Entfalten, ohne das Kastendenken in die Köpfe zu pflanzen. Dass Stücke wie Mercury oder Mammoth scheinbar in sich den Faden verlieren, bedeutet nicht, dass die drei Musiker nicht wissen, was sie tun. Eher zielt es abermals auf das ungezwungene Musizieren ab. Der Weg dürfte nicht der Verkehrteste sein. Die Spielfreude kann hochgehalten werden, der nostalgische Sound bekommt einen neuen Anstrich. Jahrzehnte werden verbunden, ohne auch dort klare Abgrenzungen zu erzielen. Was mit einem Neun-Minuten-Epos in Form des Titeltracks begonnen hat, wird mit einem ebenso langen Rausschmeißer Firmament beendet. Der zögerliche Blick zum nebelverhangenen Horizont sorgt für die einzigen beklemmenden Momente. Ansonsten kann man King Buffalo eine Offenheit bescheinigen, die kaum Grenzen in ihrem Subgenre kennt.

